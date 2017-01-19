Жизнь рязанки, чью машину взорвали 18 января, вне опасности. Об этом RZN.info сообщил компетентный источник днем в четверг, 19 января. Подробностей о ее состоянии он не раскрыл.
Напомним, самодельное взрывное устройство взорвало автомобиль во время движения. Эпицентр находился в районе водительского сиденья. Женщину в тяжелом состоянии с травмами ног доставили в ОКБ, где прооперировали. В четверг СМИ сообщили, что она лишилась ног.
По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.