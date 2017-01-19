Отбор начался. 225 рязанцев поедут на Всемирный фестиваль молодежи и студентов

Рязанцам предложили поучаствовать в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в октябре в Сочи. Делегация региона составит 225 человек, в том числе 50 волонтеров, сообщила зампред областного правительства Елена Буняшина на пресс-конференции в четверг, 19 января.
Желающим поехать нужно зарегистрироваться на
Буняшина выразила надежду, что конкурс будет большим. По ее словам, в этом случае организаторы могут увеличить квоту региона.
23 января в Рязани начнут работу два подготовительных штаба — в библиотеке имени Горького о Доме общественных организаций. Они будут не только предоставлять всю необходимую информацию, но и рекламировать фестиваль.
Для его пропаганды предусмотрен ряд мероприятий, в том числе субботник «Полгода до фестиваля» и высадка цветочной аллеи, отметила Буняшина.