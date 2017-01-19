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21:24, 19 января 2017 1 343
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Масляков понизил статус рязанской лиги КВН 1

Масляков понизил статус рязанской лиги КВН

Рязанская лига КВН лишилась статуса центральной. О таком решении руководства клуба объявили на международном фестивале в Сочи в среду, 18 января. Причины не называются. При этом лига осталась официальной.

На фестивале ни одна из команд лиги не прошла во второй тур, победители — «Кот Борис» из Коврова — неудачно выступили на Кубке чемпионов.

Центральные лиги — вторая в иерархии КВН после четырех телевизионных. В последние годы руководство клуба сокращает их количество.

Рязанская лига создана в 2002 году. В разное время в ней выступали многие известные команды, в том числе будущие чемпионы Высшей лиги.


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