Масляков понизил статус рязанской лиги КВН

Рязанская лига КВН лишилась статуса центральной. О таком решении руководства клуба объявили на международном фестивале в Сочи в среду, 18 января. Причины не называются. При этом лига осталась официальной.
На фестивале ни одна из команд лиги не прошла во второй тур, победители — «Кот Борис» из Коврова — неудачно выступили на Кубке чемпионов.
Центральные лиги — вторая в иерархии КВН после четырех телевизионных. В последние годы руководство клуба сокращает их количество.
Рязанская лига создана в 2002 году. В разное время в ней выступали многие известные команды, в том числе будущие чемпионы Высшей лиги.