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15:27, 19 января 2017 1 414
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В Горроще провели рейд по неблагополучным семьям. Фото

В Горроще провели рейд по неблагополучным семьям. Фото

В четверг, 19 января, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Железнодорожного района города Рязани провела рейд по неблагополучным семьям в Горроще.

Как рассказала главный специалист комиссии Елена Кондратенко, подобные рейды проводятся каждый месяц. На них сотрудники комиссии выезжают с инспектором полиции, специалистом центра «Семья» и комплексного центра соцобслуживания населения, а также сотрудниками префектуры.

В ходе рейда они проверяют условия содержания и воспитания детей. На очередном комиссия посетила семь семей в Горроще.

Как отмечает Елена Кондратенко, чаще всего в список попадают родители, которые злоупотребляют спиртным. Комиссия оказывает детям социальную помощь: горячее питание, подарки на праздники, бесплатный отдых в оздоровительных лагерях и санаториях.

Всего на контроле рязанской комиссии по Советскому району находится 26 семей, в которых воспитывается 46 детей и 19 подростков.

По итогам последней комиссии пять семей планируется вывести из базы неблагополучных.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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