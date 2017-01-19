В Горроще провели рейд по неблагополучным семьям. Фото

В четверг, 19 января, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Железнодорожного района города Рязани провела рейд по неблагополучным семьям в Горроще.
Как рассказала главный специалист комиссии Елена Кондратенко, подобные рейды проводятся каждый месяц. На них сотрудники комиссии выезжают с инспектором полиции, специалистом центра «Семья» и комплексного центра соцобслуживания населения, а также сотрудниками префектуры.
В ходе рейда они проверяют условия содержания и воспитания детей. На очередном комиссия посетила семь семей в Горроще.
Как отмечает Елена Кондратенко, чаще всего в список попадают родители, которые злоупотребляют спиртным. Комиссия оказывает детям социальную помощь: горячее питание, подарки на праздники, бесплатный отдых в оздоровительных лагерях и санаториях.
Всего на контроле рязанской комиссии по Советскому району находится 26 семей, в которых воспитывается 46 детей и 19 подростков.
По итогам последней комиссии пять семей планируется вывести из базы неблагополучных.