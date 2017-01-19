К палате взорванной в машине рязанки приставили охрану. В этом лично убедился корреспондент RZN.info.
В настоящий момент отделение реанимации ОКБ охраняют сотрудники ОМОНа. Внутрь никого не пускают. Около отделения дежурят родственники пострадавшей. Сотрудник ОМОНа сообщил, что в ближайшие два дня они не смогут контактировать с потерпевшей.
Напомним, автомобиль «Сузуки» взорвался около 16 часов в среду, 18 января. За рулем находилась женщина. Как заявили в следственном комитете, причиной ЧП стало самодельное взрывное устройство, закрепленное на кузове автомобиля под водительским сиденьем. Женщину в тяжелом состоянии с травмами ног доставили в ОКБ, где прооперировали. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.