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11:44, 19 января 2017 21

1 141 сотрудник филиала «Рязаньэнерго» прошел обучение в 2016 году

1 141 сотрудник филиала «Рязаньэнерго» прошел обучение в 2016 году

В соответствии с планом развития персонала филиала «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2016 году 1 141 работник прошел профессиональную подготовку, переподготовку или повышение квалификации в образовательных учреждениях.

В «Рязаньэнерго» уделяют большое внимание вопросам качественного обучения персонала. Предприятие отмечает, что укрепление кадрового потенциала — важное условие стабильной работы, а также обеспечения профессиональной безопасности сотрудников.

Энергетики проходят обучение, стажировки и курсы повышения квалификации, участвуют в семинарах в учебных заведениях по различным темам и направлениям. Наиболее тесно филиал сотрудничает с АНО ДПО Кировский УЦ «Энергетик», Рязанским государственным радиотехническим университетом, Скопинским электротехническим колледжем.

На предприятии действует программа по целевому обучению

В 2016 году приоритет в «Рязаньэнерго» отдали специальностям электромонтера по ремонтам релейной защиты и автоматики, воздушных линий электропередачи, кабельных линий, электромонтера оперативно-выездной бригады, электрослесаря, диспетчера, аккумуляторщика.

Кроме того, провели повышение квалификации сотрудников инженерно-технических специальностей, обучение работников по вопросам применения современного оборудования и учета электроэнергии в распределительных сетях, а также контраварийную подготовку водителей.

В «Рязаньэнерго» отметили, что на предприятии действует программа по целевому обучению детей работников и перспективных выпускников сельских школ из удаленных и трудодефицитных районов области для дальнейшего трудоустройства в «Рязаньэнерго».

Так, в прошлом году десять выпускников из Сараевского, Кадомского, Касимовского, Ухоловского, Захаровского, Пителинского и Сасовского районов поступили в Скопинский электротехнический колледж, Рязанские радиотехнический и агротехнологический университеты и Национальный исследовательский университет «МЭИ» в Москве для учебы по профильным энергетическим направлениям.

В 2017 году филиал «Рязаньэнерго» продолжит работу по поддержанию высокого профессионального уровня персонала, и план мероприятий по обучению сотрудников будет выполнен в полном объеме.


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