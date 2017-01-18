В 2016 году к сети Dom.ru Wi-Fi подключились 66 миллионов раз

В 2016 году в сети общедоступного Wi-Fi телеком-оператора «Дом.ru» зарегистрировано 66 млн подключений. За год более 25,5 млн уникальных пользователей использовали почти 8 тысяч терабайт трафика, что сопоставимо с просмотром 1,7 млн фильмов в формате HD.

В Рязани за 2016 год зафиксировали 500 тысяч подключений к Dom.ru Wi-Fi. В первую неделю января в зонах туристического отдыха к сети подключились более двух тысяч раз.

Чаще всего сетью в прошлом году пользовались жители Перми (более 7 млн подключений), Нижнего Новгорода (6,5 млн), Волгограда (2,6 млн) и Казани (1,8 млн).

Каждое третье подключение приходилось на кафе и рестораны, каждое десятое — на магазины и торговые центры. Услуга востребована в образовательных учреждениях, салонах красоты, отелях и развлекательных центрах.

Почти 80% пользователей выходили в Сеть со смартфонов и мобильных телефонов, по 10% - с планшетов и ноутбуков. Топ-5 брендов мобильных устройств возглавляет Apple (24%), за ним следуют Samsung (22%), Lenovo (6,5%), Sony (5,3%) и Alcatel (4,3%). Лидером рейтинга операционных систем стал Android (65%), на 2-м месте — iOS (21%), на 3-м — Windows (10%).

Скорость доступа к сети Dom.ru Wi-Fi при гостевом входе — от 3 Мбит/c. Авторизованные интернет-пользователи «Дом.ru» выходят в интернет на максимально доступной скорости. Ближайшую Wi-Fi точку можно быстро найти в бесплатном мобильном приложении «Дом.ru Wi-Fi», доступном для iOS и Android .

«Дом.ru» в прошлом году организовал беспроводной доступ в Сеть в 1,5 тысячах новых точек. Сеть оператора насчитывает 9 тысяч точек — это самая большая сеть общедоступного Wi-Fi в российских регионах.