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17:33, 17 января 2017 1 373
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Рязанскую комиссию по делам несовершеннолетних поздравили с 99-летием. Фото

Рязанскую комиссию по делам несовершеннолетних поздравили с 99-летием. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Во вторник, 17 января, прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района в Рязани.

На нем от имени вице-мэра Ларисы Крохалевой комиссию поздравили с 99-летием. Ее председатель — префект Советского района Наталья Мельникова — пожелала сотрудникам комиссии, чтобы те решения, которые они принимают, были правильными.

В ходе заседания рассматривались вопросы о невыполнении родительских обязательств.

Комиссия вынесла предупреждение маме 15-летней школьницы, которая украла продукты из гипермаркета «Глобус» и выписали штраф родителям девочки, которую полицейские задержали в общественном месте пьяной.

Подобные заседания проводят два раза в месяц, на них рассматривают правонарушения несовершеннолетних по мере их поступления.

В 2016 году провели 92 заседания комиссии, на которых рассмотрели 1 660 вопросов.

На территории Рязани за последние четыре года количество семей, находящихся в социально опасном положении, сократилось на 60%. В 2010 году их было 187, в 2016 — 74.

По состоянию на 30 декабря 2016 года в этих 74 семьях воспитывают 133 несовершеннолетних ребенка.

Справка

14 января 1918 года был принят «Декрет о комиссиях для несовершеннолетних», определивший курс молодого государства на социальное воспитание детей и подростков.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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