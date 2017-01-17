Рязанскую комиссию по делам несовершеннолетних поздравили с 99-летием. Фото

Во вторник, 17 января, прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района в Рязани.
На нем от имени вице-мэра Ларисы Крохалевой комиссию поздравили с 99-летием. Ее председатель — префект Советского района Наталья Мельникова — пожелала сотрудникам комиссии, чтобы те решения, которые они принимают, были правильными.
В ходе заседания рассматривались вопросы о невыполнении родительских обязательств.
Комиссия вынесла предупреждение маме 15-летней школьницы, которая украла продукты из гипермаркета «Глобус» и выписали штраф родителям девочки, которую полицейские задержали в общественном месте пьяной.
Подобные заседания проводят два раза в месяц, на них рассматривают правонарушения несовершеннолетних по мере их поступления.
В 2016 году провели 92 заседания комиссии, на которых рассмотрели 1 660 вопросов.
На территории Рязани за последние четыре года количество семей, находящихся в социально опасном положении, сократилось на 60%. В 2010 году их было 187, в 2016 — 74.
По состоянию на 30 декабря 2016 года в этих 74 семьях воспитывают 133 несовершеннолетних ребенка.
Справка
14 января 1918 года был принят «Декрет о комиссиях для несовершеннолетних», определивший курс молодого государства на социальное воспитание детей и подростков.