Ковалев поручил Булекову наказать виновных в прекращении приема квартплаты на почте

Олег Ковалев поручил Олегу Булекову наказать виновных в прекращении приема квартплаты на почте. Об этом
Губернатор отметил, что несмотря на появление дополнительных пунктов приема платежей и терминалов, следует разобраться с ситуацией.
«Большинство тех, кто привык оплачивать коммуналку на почте, пожилые люди. И эта ситуация стала для них серьезной проблемой», — сказал губернатор.
«Прошу главу администрации Рязани Олега Булекова до конца разобраться в этой ситуации и привлечь к ответственности тех, кто своевременно не разобрался с договорами, не оповестил жителей города о таких изменениях, не предусмотрел для горожан альтернативные способы оплаты ЖКУ», — подчеркнул Ковалев.
Напомним, С 1 января 2017 года отделения «Почты России»