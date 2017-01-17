ОНФ попросил закрыть полигон опасных отходов в Турлатове

Активисты Общероссийского народного фронта обратились в природоохранную прокуратуру Рязанской области, Росприроднадзор и правительство региона с просьбой закрыть полигон опасных отходов в Турлатове. Об этом говорится в пресс-релизе ОНФ.
По сведениям общественников, на территории промышленной площадки в районе Турлатово организовали незаконную утилизацию концентрированной серной кислоты, относящейся ко II классу опасности.
Ежедневно в Турлатово прибывает от 5 до 15 большегрузных автомобилей с Волгоградского химического завода.
Представители ОНФ считают, что существует реальная угроза масштабной экологической катастрофы, которая затронет не только Рязань, но и соседние регионы.
«Наступивший 2017 год назван Годом экологии. Это значит, что власти, правоохранительные органы, общество должны обратить на экологические проблемы особое внимание. От деятельности турлатовского полигона страдает большое количество людей. Негативное воздействие на экологию Рязани от этой химической свалки невозможно до конца измерить», — заявил координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Рязанской области Евгений Рыбаков.
В 2013 году областной суд вынес окончательное решение, которое запретило хранение и утилизацию химических отходов. С конца 2016 года, несмотря на постановления всех возможных инстанций о запрете на функционирование полигона в Турлатово, свалка опасных химических отходов возобновила свою работу.