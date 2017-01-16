«Первый канал» начал расследовать причину утечки эпизода «Шерлока»

«Первый канал» начал расследование ситуации с утечкой в сеть третьего эпизода «Шерлока». Об этом сообщили в пресс-службе телеканала, передает
«Первый канал с момента, когда стало известно об утечке, находится в тесном контакте с BBC и проводит расследование по выявлению источника материалов, выложенных в интернет. По предварительной версии, причиной была хакерская атака. Полной информацией об инциденте „Первый канал“ будет готов поделиться с коллегами после окончания расследования», — сказал представитель пресс-службы телеканала.
Напомним, эпизод «The Final Problem»
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