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16:51, 16 января 2017 813
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«Первый канал» начал расследовать причину утечки эпизода «Шерлока»

«Первый канал» начал расследовать причину утечки эпизода «Шерлока»

«Первый канал» начал расследование ситуации с утечкой в сеть третьего эпизода «Шерлока». Об этом сообщили в пресс-службе телеканала, передает ТАСС.

«Первый канал с момента, когда стало известно об утечке, находится в тесном контакте с BBC и проводит расследование по выявлению источника материалов, выложенных в интернет. По предварительной версии, причиной была хакерская атака. Полной информацией об инциденте „Первый канал“ будет готов поделиться с коллегами после окончания расследования», — сказал представитель пресс-службы телеканала.

Напомним, эпизод «The Final Problem» появился в сети в русской озвучке «Первого канала» за день до мировой премьеры. Создатели попросили не распространять нелегально попавшую в интернет серию.

Фото Kinopoisk


© RZN.info

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