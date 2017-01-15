На трассе Рязань-Ряжск столкнулись две легковушки. Видео

На трассе Ряжск-Рязань столкнулись два легковых автомобиля. Соответствующее видео
Инцидент произошел в воскресенье, 15 января около села Гребнево. Официальной информации по данному факту не поступало.
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На трассе Ряжск-Рязань столкнулись два легковых автомобиля. Соответствующее видео
Инцидент произошел в воскресенье, 15 января около села Гребнево. Официальной информации по данному факту не поступало.
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