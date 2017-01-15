В аварии под Рязанью пострадали три человека

В аварии, которая 15 января произошла в Скопинском районе, пострадали три человека. Об этом RZN.info сообщили в ГИБДД.
Напомним, на 283 километре трассы М6 столкнулись Ford и грузовик Scania.
Причины и обстоятельства ДТП уточняются.
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В аварии, которая 15 января произошла в Скопинском районе, пострадали три человека. Об этом RZN.info сообщили в ГИБДД.
Напомним, на 283 километре трассы М6 столкнулись Ford и грузовик Scania.
Причины и обстоятельства ДТП уточняются.
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