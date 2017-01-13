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16:35, 13 января 2017 1 385
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Выпускник Рязанского училища ВДВ ушел с должности командира «самой воюющей армии»

Выпускник Рязанского училища ВДВ ушел с должности командира «самой воюющей армии»

Выпускника Рязанского училища ВДВ генерал-майора Сергея Кузовлева сменили на должности командующего 58-й общевойсковой армии. Новым командующим назначен генерал-майор Евгений Никифоров, пишет газета «Известия».

Кузовлев пробыл командармом-58 менее полугода. 58-я армия считается самым воюющим объединением Российской армии. Части и подразделения армии участвовали в первой и второй чеченских кампаниях, защищали Дагестан от вторжения ваххабитов, участвовали в августе 2008 года в операции по принуждению Грузии к миру. В 2014 году бригады и полки 58-й армии приняли активное участие в российской операции в Крыму.

Части и соединения армии располагаются на территории Северной и Южной Осетии, в Чечне, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Дагестане.

Справка

Сергей Кузовлев родился 7 января 1967 года. В 1990 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Был командиром 506-го мотострелкового полка (Тоцкий район Оренбургской обл), участником чеченской кампании. С 1 февраля 2005 по июль 2008 года являлся командиром миротворческой бригады Приволжско-Уральского военного округа, дислоцировавшейся в Рощино под Самарой.

С декабря 2005 года занимался обеспечением мира в зоне грузино-абхазского конфликта. В 2008 поступил в Академию Генерального штаба ВС РФ. После ее окончания назначен командиром 18-й отдельной мотострелковой бригады (Ханкала, Чечня). С 2012 года — начальник штаба 58-й армии Южного военного округа. С июля 2015 по август 2016 года командовал 20-й гвардейской общевойсковой армией, а с августа 2016-го— 58-1 армией.


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