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20:45, 13 января 2017 3 839
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Пропавший под Рязанью подросток несколько километров убегал от полиции 1

Пропавший под Рязанью подросток несколько километров убегал от полиции

Пропавший под Рязанью подросток несколько километров убегал от полиции. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По информации ведомства, с момента пропажи мальчик регулярно выходил на связь со сверстниками, просил у них деньги. В ходе розыскных работ полицейские вычислили место, где окажется подросток в следующий раз. Увидев полицию, мальчик попытался убежать. Полицейские его догнали и сейчас с ним работают психологи.

Напомним, мальчик пропал 2 января. В тот день он вышел из дома в деревне Рожок и с тех пор его местонахождение было неизвестно. Его нашли в пятницу, 13 января.


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