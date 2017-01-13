Пропавший под Рязанью подросток несколько километров убегал от полиции. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По информации ведомства, с момента пропажи мальчик регулярно выходил на связь со сверстниками, просил у них деньги. В ходе розыскных работ полицейские вычислили место, где окажется подросток в следующий раз. Увидев полицию, мальчик попытался убежать. Полицейские его догнали и сейчас с ним работают психологи.
Напомним, мальчик пропал 2 января. В тот день он вышел из дома в деревне Рожок и с тех пор его местонахождение было неизвестно. Его нашли в пятницу, 13 января.