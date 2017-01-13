Под Воронежем мать напоила младенца уксусной кислотой

В Воронежской области 24-летняя мать напоила трехмесячного сына уксусной кислотой. Как сообщили в региональном СУ СКР, мальчик находится в больнице. В медучреждении у малыша диагностировали химический ожог пищевода, передает
Женщину задержали. В отношении нее возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.
По данным следствия, во время осмотра квартиры нашли стеклянную бутылку с наклейкой «Уксусная кислота 70%" и рядом лежащую детскую бутылочку. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия.