Опыт по проверке газового оборудования в Рязанской области признали лучшим в России

Опыт по проверке газового оборудования в Рязанской области признали одним из лучших в России. Об этом
Всероссийское селекторное совещание по вопросам профилактики безопасности при эксплуатации газового хозяйства в жилом секторе состоялось в пятницу, 13 января.
В ходе него обсудили план мероприятий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию внутридомового газового оборудования. По словам зампреда регионального правительства Алексея Тюменева, обследовали около трех тысяч домов. Выявили 60 случаев утечки газа. По фактам нарушения выдали 144 предписания и составили 24 протокола об административных правонарушениях.
Алексей Тюменев отметил, что в ходе проверок особое внимание уделяется квартирам жильцов, относящихся к группам социального риска. Проверили 1486 помещений, где проживают рязанцы данных категорий. В 285 квартирах нарушения были оперативно устранены. Благодаря разъяснительной работе количество случаев, когда граждане не пускают в свое жилье, свели к минимуму.
Помимо этого осмотрели 145 организаций, осуществляющих техобслуживание домов, где установлено газовое оборудование.
На основе опыта проверок в Рязанской области специалистам рекомендовали разработать методику для тиражирования в других регионах.
Напомним, проверки