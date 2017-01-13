На Крещение в Рязанской области обустроят 43 купели. Список

На Крещение в Рязанской области обустроят 43 купели. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В ночь с 18 на 19 января у купелей будут дежурить сотрудники МЧС, в том числе инспекторы ГИМС, сотрудники аварийно-спасательной службы, поисково-спасательной службы на воде, подразделений пожарной охраны, а также врачи и сотрудники полиции. Всего задействуют 250 человек, привлекут более 90 единиц техники.
В Рязани организуют одну купель на Ореховом озере, остальные 42 — в области.
- Александро-Невский район: районный поселок Александро-Невский село Нижний Якимец;село Крещено Гаи;
- Ермишинский район: деревня Мердушь, Мердушинский пруд;
- Клепиковский район: деревня Калдево, река Пра;
- Пронский район: Новомичуринск, Новомичуринское водохранилище; районный поселок Пронск; село Тырново, пруд Радбиж;
- Рязанский район: село Дядьково, Дядьковский затон; пруд в поселке Кедровый Рожок; село Дубровичи, озеро Велье; село Вышгород, озеро Отока; село Заборье, река Старица; село Агро-Пустынь, река Старица; поселок Варские, карьер;
- Ряжский район: Ряжск, река Хупта;
- Спасский район: Спасск-Рязанский, река Ока, Спасский затон; село Старая Рязань, река Ока; село Лакаш, озеро Лакаш; село Кирицы, река Кирицы;
- Шиловский район: деревня Сановка, озеро Святое;
- Сараевский район: село Витуша, улица Панферовка, родник; село Телятники, улица Погореловка, родник; село Меньшие Можары, река Пара; село Новобокино, река Бока рядом с Романовым родником; рабочий поселок Сараи, улица Набережная, река Верда;
- Старожиловский район: деревня Волховские выселки, местный пруд; деревня Хламово, река Тысья; село Истье, река Набережная; деревня Ершово, улица Колхозная, родник; деревня Шелковая, улица Содовая; деревня Панинская слобода; село Киселево, пруд; рабочий поселок Старожилово, улица Школьная в направлении села Вороново, пруд; рабочий поселок Старожилово, улица Конезаводская;
- Михайловский район: Михайлов, река Проня; поселок Октябрьский, река Проня; село Красное, пруд; поселок Королевка, пруд; село Прудская, река Проня; село Щетиновка, река Проня;
- Касимовский район: База отдыха «Касимовские зори», река Ока; деревня Верхняя Козлань, родник Паника;
- Ухоловский район: улица Слободы, Купель на территории «Прощеного колодца».