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18:50, 13 января 2017 1 501
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На Крещение в Рязанской области обустроят 43 купели. Список

На Крещение в Рязанской области обустроят 43 купели. Список

На Крещение в Рязанской области обустроят 43 купели. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В ночь с 18 на 19 января у купелей будут дежурить сотрудники МЧС, в том числе инспекторы ГИМС, сотрудники аварийно-спасательной службы, поисково-спасательной службы на воде, подразделений пожарной охраны, а также врачи и сотрудники полиции. Всего задействуют 250 человек, привлекут более 90 единиц техники.

В Рязани организуют одну купель на Ореховом озере, остальные 42 — в области.

  • Александро-Невский район: районный поселок Александро-Невский село Нижний Якимец;село Крещено Гаи;
  • Ермишинский район: деревня Мердушь, Мердушинский пруд;
  • Клепиковский район: деревня Калдево, река Пра;
  • Пронский район: Новомичуринск, Новомичуринское водохранилище; районный поселок Пронск; село Тырново, пруд Радбиж;
  • Рязанский район: село Дядьково, Дядьковский затон; пруд в поселке Кедровый Рожок; село Дубровичи, озеро Велье; село Вышгород, озеро Отока; село Заборье, река Старица; село Агро-Пустынь, река Старица; поселок Варские, карьер;
  • Ряжский район: Ряжск, река Хупта;
  • Спасский район: Спасск-Рязанский, река Ока, Спасский затон; село Старая Рязань, река Ока; село Лакаш, озеро Лакаш; село Кирицы, река Кирицы;
  • Шиловский район: деревня Сановка, озеро Святое;
  • Сараевский район: село Витуша, улица Панферовка, родник; село Телятники, улица Погореловка, родник; село Меньшие Можары, река Пара; село Новобокино, река Бока рядом с Романовым родником; рабочий поселок Сараи, улица Набережная, река Верда;
  • Старожиловский район: деревня Волховские выселки, местный пруд; деревня Хламово, река Тысья; село Истье, река Набережная; деревня Ершово, улица Колхозная, родник; деревня Шелковая, улица Содовая; деревня Панинская слобода; село Киселево, пруд; рабочий поселок Старожилово, улица Школьная в направлении села Вороново, пруд; рабочий поселок Старожилово, улица Конезаводская;
  • Михайловский район: Михайлов, река Проня; поселок Октябрьский, река Проня; село Красное, пруд; поселок Королевка, пруд; село Прудская, река Проня; село Щетиновка, река Проня;
  • Касимовский район: База отдыха «Касимовские зори», река Ока; деревня Верхняя Козлань, родник Паника;
  • Ухоловский район: улица Слободы, Купель на территории «Прощеного колодца».

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