Mercedes-Benz построит в Подмосковье завод

В 2018 году Mercedes-Benz начнет строить завод по производству легковых автомобилей в Подмосковье. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает
«Что касается начала инвестиций, то после проведения всех необходимых проектных работ, начиная со следующего года, компания начнет строить предприятие в Московской области», — рассказал министр.
По его словам, выход на производство самих автомобилей займет порядка трех лет. Мантуров отметил, что «межведомственная комиссия в конце прошлого года приняла положительное решение, поэтому в ближайшее время этот формальный момент, связанный с подписанием, будет реализован».
Между тем, в пресс-службе концерна Daimler отметили, что окончательного решения о строительстве завода пока не было принято.
«Окончательное решение о реализации пока не принято», — говорится в сообщении концерна.