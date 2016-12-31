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14:07, 31 декабря 2016 864

Владислав Фролов поздравил рязанцев с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым

Владислав Фролов поздравил рязанцев с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым

Владислав Фролов поздравил рязанцев с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Об этом сообщила пресс-служба Гордумы.

«В эти волшебные зимние дни, пропитанные неповторимой атмосферой близкого чуда, все мы подводим итоги года уходящего, строим планы на будущее, загадываем желания и верим в то, что сбудутся самые заветные мечты. Новый год и Рождество — самые теплые и семейные праздники, время общения с родными и близкими, каникул в семейном кругу», — сказал Фролов.

Глава города отметил, что 2016 год был успешным для Рязани, потому что многое из запланированного воплотилось в жизнь. «Мы с уверенностью смотрим в будущее и готовы еще продуктивнее работать ради любимого города и всей нашей великой Родины!» — подчеркнул Фролов

Он пожелал рязанцем здоровья, счастья и удачи.


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1 неделя назад
«ГородРабот.ру» изучил рязанские зарплаты

«ГородРабот.ру» изучил рязанские зарплаты

Российская поисковая система вакансий «ГородРабот.ру» провела исследование регионального рынка труда на основе банка вакансий от рязанских работодателей.

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