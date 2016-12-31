В «Рязаньэнерго» подвели итоги конкурсов «Не влезай, убьет!-2» и «Электробезопасность: наука или искусство»

Директор филиала «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Олег Харивский наградил победителей конкурса рисунков филиала «Не влезай, убьет!-2» и межрегионального конкурса компании «Электробезопасность: наука или искусство». Церемония вручения призов состоялась в преддверии Нового года в актовом зале главного офиса предприятия.

Директор филиала поздравил гостей с наступающими праздниками и отметил, что оба конкурса объединены одной целью — разъяснить как можно большему числу детей и подростков необходимость соблюдения правил обращения с электричеством и поведения вблизи энергообъектов. Особенно это тема актуальна во время каникул.

«Рязаньэнерго» много лет проводит конкурс рисунков, но под названием «Не влезай, убьет!» — всего лишь второй раз. В прошлом году тема вызвала небывалый интерес не только у отдельных детей, но и у целых школ. В этом году ситуация повторилась и на конкурс вновь пришло ровно 280 работ со всех уголков области. Всего участниками стали 27 школ из Рязани, Новомичуринска, Скопинского, Милославского, Клепиковского, Ухоловского, Шацкого, Кадомского, Ряжского и других районов.

Победителями в этот раз признали:

В возрастной группе от 6 до 9 лет:

1-е место: Мария Уранова, школа № 73, Рязань;

2-е место: Зоя Панина, школа № 55, Рязань;

3-е место: Яна Кусакина, школа № 16, Рязань.

В возрастной группе от 10 до 13 лет:

1-е место: Владимир и Ратибор Киселевы, Школа № 10, Рязань;

2-е место: Ирина Калугина, Шацкая ДШИ, Шацк;

3-е место: Данила Шевляков, школа № 3, Сасово.

В возрастной группе от 14 до 16 лет:

1-е место: Елизавета Соловова, школа № 44, Рязань;

2-е место: Мария Малахова, школа № 73, Рязань;

3-е место: Мария Конькова, школа № 2, Ряжск.

Приз в номинации «За проявленное уважение к профессии энергетика» достался Дарье Цыцаровой, ДШИ № 9, Рязань.

«Каждый год мы получаем множество замечательных рисунков, в том числе от учащихся художественных школ. Тем не менее, мы оцениваем не только мастерство авторов, но и сюжет рисунка, — рассказал Олег Харивский. — Нам важно, чтобы у ребят было понимание, что объекты электроэнергетики и электрический ток — это не шутки, это действительно смертельно опасно! Приятно, что из года в год в этой теме появляются новые персонажи. В этот раз мы впервые увидели Крокодила Гену с Чебурашкой, миньонов, Аркадия Паровозова».

«Каждый год мы получаем множество замечательных рисунков, в том числе от учащихся художественных школ»

Директор обратил внимание педагогов и родителей участников, что работа над рисунком помогает ребенку погрузиться в особенности профессии современного энергетика, проникнуться значимостью его труда, разузнать о свойствах тока и правилах поведения вблизи электроустановок.

«Кто знает, может завтра эти знания уберегут его от несчастья или спасут жизнь его сверстникам. Трагические случаи с детьми на энергообъектах страны случаются ежегодно, и наш с вами долг доступно объяснить ребенку, что электричество бывает смертельно опасно», — подытожил Олег Любомирович.

В межрегиональном конкурсе МРСК Центра и Приволжья «Электробезопасность: наука или искусство» приняло участие более 900 детей, 76 — из Рязани и области. Конкурсантам предложили несколько заданий. Участники должны были разгадать кроссворд и расшифровать кодовую фразу, внимательно изучив раздел сайта компании «Основы электробезопасности» или информацию социально-образовательной группы «Электропатруль» в «ВКонтакте», представить на суд жюри рисунок или художественный проект граффити, а также поучаствовать в тематическом квесте. Причем каждый мог побороться за призы во всех номинациях.

Таким образом, руководство компании определило следующих победителей из Рязанской области:

В номинации «Эрудит» — Ирина Серегина, школа № 46, Рязань;

В номинации «Творчество» — Елизавета Майорова, школа № 4, Скопин;

В номинации «Искусство» — Константин Русаков, Рязанский колледж электроники;

Самым активным педагогом была признана Галина Юрьевна Корнеева, школа № 46, Рязань:

Активистом группы «Электропатруль» по Рязанской области признан Данила Поздняков, школа № 4, Скопин.

Всем победителям вручили грамоты и ценные призы, а после официальной части их ждали сладкие угощения.