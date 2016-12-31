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14:48, 31 декабря 2016 604
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В 2017 году изменится пенсионный возраст для чиновников

В 2017 году изменится пенсионный возраст для чиновников

Фото: Pixabay.com

В 2017 году изменится пенсионный возраст для чиновников. С января вступит в силу соответствующий федеральный закон, передает «РИА Новости».

Ежегодно пенсионный возраст будет повышаться на шесть месяцев, пока не достигнет 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.


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