Туман и сильный ветер. МЧС предупредило рязанцев об ухудшении погоды

Как сообщила
Также ожидаются гололедица на дорогах и утром туман с видимостью 500-1000 метров.
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Фото: Pixabay.com
Как сообщила
Также ожидаются гололедица на дорогах и утром туман с видимостью 500-1000 метров.
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