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17:20, 31 декабря 2016 358
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Туман и сильный ветер. МЧС предупредило рязанцев об ухудшении погоды

Туман и сильный ветер. МЧС предупредило рязанцев об ухудшении погоды

Фото: Pixabay.com

Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС, на территории Рязанской области до конца 31 декабря и утром 1 января местами возможно усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду, слабый гололед.

Также ожидаются гололедица на дорогах и утром туман с видимостью 500-1000 метров.


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