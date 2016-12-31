Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом. Видео

Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом. Премьер-министр пожелал счастья, здоровья, любви и согласия в семьях.
«Несмотря на зимнюю погоду, Новый год — это всегда очень тёплый и уютный праздник. В этот день в кругу родных и близких мы обычно подводим итоги уходящего года, делимся нашими надеждами и мечтами, вместе строим планы на будущее и, конечно, желаем друг другу здоровья, благополучия и осуществления всего, что было задумано. Так пусть все пожелания обязательно сбудутся!» — сказал Медведев.