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16:13, 31 декабря 2016 455
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Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом. Видео

Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом. Видео

Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом. Премьер-министр пожелал счастья, здоровья, любви и согласия в семьях.

«Несмотря на зимнюю погоду, Новый год — это всегда очень тёплый и уютный праздник. В этот день в кругу родных и близких мы обычно подводим итоги уходящего года, делимся нашими надеждами и мечтами, вместе строим планы на будущее и, конечно, желаем друг другу здоровья, благополучия и осуществления всего, что было задумано. Так пусть все пожелания обязательно сбудутся!» — сказал Медведев.


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1 неделя назад
«ГородРабот.ру» изучил рязанские зарплаты

«ГородРабот.ру» изучил рязанские зарплаты

Российская поисковая система вакансий «ГородРабот.ру» провела исследование регионального рынка труда на основе банка вакансий от рязанских работодателей.

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