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13:34, 26 декабря 2016 634
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В Рязани подорожают услуги аварийно-ремонтной службы

В Рязани подорожают услуги аварийно-ремонтной службы

В Рязани с 1 января подорожают услуги муниципальной аварийно-ремонтной службы. Постановление городской администрации с новыми расценками официально опубликовано в субботу, 24 декабря.

Стоимость абонентского обслуживания управляющих компаний увеличится с 26,9 до 28,2 копейки за квадратный метр общей площади в месяц, та же услуга с диспетчеризацией — с 37,8 до 39,6 копейки. Рост, таким образом, составит 4,8%.

Аналогично подорожают разовые выезды:

  • устранение засора канализации — 2 938 рубля (+132);
  • устранение течи в системе центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения — 2 826 рублей (+127);
  • устранение течи в системе центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения с применением электросварки — 4 224 рубля (+190);
  • устранение неисправностей в системе электроснабжения — 2 682 рубля (+120);
  • откачка воды из технических подвалов — 2 788 рублей за мото/час (+125);
  • выезд без необходимости устранения неисправностей — 513 рублей (+23).

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До лампочки, или Как в Рязани журналист пытался по правилам утилизировать опасные отходы

До лампочки, или Как в Рязани журналист пытался по правилам утилизировать опасные отходы 5

«В понедельник и решил сдать на утилизацию накопившиеся за несколько лет перегоревшие ртутные (они же энергосберегающие) лампочки».

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