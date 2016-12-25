Младший сын Лукашенко заявил о нежелании становиться президентом. Об этом 12-летний Николай Лукашенко заявил в интервью юному владивостокскому журналисту в эфире белорусского телевидения, передает «
«Честно, не очень бы мне хотелось стать президентом. Это будет очень сложная жизнь. Не уверен, что я готов», — сказал Николай. Он отметил, что еще не выбрал будущую профессию, однако задумывается о карьере врача или военного.
Ранее Александр Лукашенко многократно заявлял, что не готовит себе преемников.
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