К поискам погибших при крушении Ту-154 привлекут около полутора тысяч военных. Военнослужащих Южного военного округа перебросят в Сочи специально для поисковых операций, передает
Сейчас поиск погибших ведут 32 судна и катера, 80 водолазов, пять вертолетов, а также беспилотники и телеуправляемые глубоководные аппараты.
«В район поиска ожидается прибытие спасательных судов Черноморского Флота, с оборудованием, позволяющем выполнять сложные водолазные работы на глубинах до 400 метров», -сообщили в Минобороны России.
Также на аэродроме в Адлере в постоянной готовности находятся четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что генетическую экспертизу тел погибших проведут в Москве.