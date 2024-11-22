Умные часы вместо пластиковой карты: какие еще тренды в эквайринге поддерживают рязанские предприниматели

80% индивидуальных предпринимателей, которые обслуживаются в ПСБ, получают деньги на счет в тот же день, когда клиент совершил оплату банковской картой. О том, какие сферы бизнеса больше всего нуждаются в эквайринге, о цифровых технологиях и новом функционале эквайринговых инструментов рассказала Татьяна Коломиец, вице-президент ̶ региональный директор ПСБ в Рязани.

— Татьяна Владимировна, зачем вообще предпринимателям нужен эквайринг?

Эквайринг позволяет увеличить выручку, привлечь и удержать клиентов, улучшить скорость обслуживания. В первую очередь он создает удобство для клиента: товар оплачивается за секунду с помощью карты, телефона, фитнес-часов, через QR-код, по ссылке, с помощью платёжных сервисов (Mir Pay и подобные) или электронных кошельков — чем тебе хочется, тем и оплачиваешь. Во вторую очередь эквайринг дисциплинирует самих предпринимателей, им становится проще соблюдать кассовый порядок. Наличие терминала позволяет повысить эффективность воронки продаж и не беспокоиться о безопасности расчётов, а также работать по предоплате и масштабировать бизнес.

— В каких сферах малого предпринимательства Рязани сегодня чаще всего используются эквайринговые системы взаиморасчетов?

Первое место занимают предприятия сферы HoReСa — это кафе, рестораны, бары, фудкорты. В общей массе клиентов эквайринга этот сегмент составляет 27%. Второе место у небольших салонов, магазинов из серии «бытовые услуги»: цветочные ларьки, ремонтные мастерские, страховые салоны (20%). На третьем месте магазины продуктов, одежды, обуви, товаров для дома — 16%. Причем бизнесы всех этих категорий не просто используют эквайринг, а применяют технологию SoftPos, потому что именно она дает возможность быть максимально мобильным.

— Что такое SoftPos?

Эта технология по приему безналичных платежей, в первую очередь в ней остро нуждается бизнес, который организует доставку любых товаров: продуктов, цветов, одежды и т. д. SoftPos — это сервис, который позволяет расплатиться за покупку, приложив карту, смарт-часы или фитнес-браслет не к привычному всем терминалу, а к смартфону. Достаточно просто установить программу, создать нужное количество учетных записей для персонала — затем курьеры скачивают приложение себе на смартфон и используют его как терминал для платежей. Деньги поступают на расчетный счет, и никакой арендной платы за оборудование. Для предпринимателя еще плюс в том, что ему не нужно закупать переносные терминалы каждому курьеру и беспокоиться, что сотрудник может случайно повредить дорогую технику.

— Многие предприниматели не спешат переходить на безналичный расчет, опасаясь, что деньги будут зависать, выпадать из оборота — как им этого избежать? ., — Действительно, в стандартных случаях оплата за товар, которую произвел покупатель, поступает на счет предпринимателя с задержкой: например, если клиент расплатился в пятницу — средства банк перечислит в понедельник. Для маленьких компаний это может быть неудобно. Поэтому для предотвращения кассовых разрывов мы разработали сервис быстрых зачислений. Он увеличивает скорость поступления эквайринговой выручки на счета: зачисление эквайринга для клиентов ПСБ происходит три раза в день. Если платеж был с 00.00 часов до 14.00, то средства поступят на счет к 16 часам вечера. Если оплата прошла с 14.00 до 17.00, то деньги поступят предпринимателю до 19 часов. При платеже, который был с 19.00 до 00.00, выручка перечисляется банком ночью либо рано утром.

Этот сервис опциональный, его можно подключить к эквайрингу за дополнительную плату. В сфере розничной торговли Рязани эта услуга очень востребована: предприниматели, у которых и так небольшие обороты, хотят быстро получать деньги за продажи.

— Какие еще новшества в эквайринге уже появились либо на подходе и вот-вот выйдут на рынок?

Сегодня в эквайринге глобальных перемен не происходит, потому что мы только прошли период адаптации после введения санкций. Но технологические перемены всё же есть: сегодня в моду входят онлайн-кассы (терминалы с возможностью расширения функционала до кассы). В нескольких крупных городах мы уже провели тестирование части новых терминалов, и в 2025 году планируем их обновить по всей стране. Новое оборудование изначально работает как терминал, но при желании клиента можно будет установить внутрь системы фискальный накопитель и использовать устройство и как терминал, и как кассу.

— Могут ли бизнесмены дистанционно подключить эквайринг и выбрать то или иное технологическое решение?

-Да, это вполне можно сделать без посещения банка, через личный кабинет торгового эквайринга ПСБ на смартфоне. Здесь в режиме реального времени можно посмотреть аналитику по терминалам за любой период времени, сделать заявку на возврат денег, отследить, поступили ли средства на счет. И все это бесплатно. Также в личном кабинете можно заказать установку и демонтаж терминала или обратный звонок менеджера банка.