Обзор текущего модельного ряда автомобилей Changan

Китайская автомобильная компания Changan уверенно укрепляет позиции на российском рынке благодаря сочетанию высоких технологий, качественного дизайна и доступной цены. На сегодняшний день марка предлагает широкий ассортимент моделей различных классов, каждая из которых отличается надежностью, функциональностью и высоким уровнем комфорта.

Китайская автомобильная компания Changan уверенно укрепляет позиции на российском рынке благодаря сочетанию высоких технологий, качественного дизайна и доступной цены. На сегодняшний день марка предлагает широкий ассортимент моделей различных классов, каждая из которых отличается надежностью, функциональностью и высоким уровнем комфорта. Рассмотрим подробнее:

Основные модели автомобилей Changan 2025 года

Alsvin

Начальная линейка компактных седанов и хэтчбеков. Отличается привлекательным дизайном, современным оснащением мультимедийных систем и умеренной стоимостью. Цена начинается от 1 720 000 рублей.

Eado Plus

Среднеразмерный семейный седан, завоевавший популярность благодаря своему простору, высокой экономичности и разнообразию комплектаций. Доступен по цене от 2 279 900 рублей.

Lamore

Элегантный среднеразмерный кроссовер с премиальным внешним видом и комфортным салоном. Ламоре привлекает внимание своим спортивным стилем и современными решениями в области безопасности. Стоимость стартует от 2 689 900 рублей.

CS-серия кроссоверы

CS35 Plus: доступный городской паркетник с яркой внешностью и просторным багажником. Цена от 2 249 900 рублей.

CS55 Plus: средний класс с повышенным комфортом и мощным двигателем. Стоимость начинается от 2 559 900 рублей.

CS75 Plus: вместительный семиместный кроссовер премиум-класса. Цены варьируются от 3 360 900 рублей.

CS95: полноразмерный внедорожник с мощными двигателями и богатой комплектацией. Стартовая цена составляет 4 329 900 рублей.

Hunter Plus

Компактный полноприводный кроссовер, идеально подходящий для активного образа жизни и путешествий. Цена начинается от 3 689 900 рублей.

Uni-линейка

Линейка спортивных автомобилей и гибридов с уникальной дизайнерской концепцией и инновационными технологиями.

Uni-V: спортивный лифтбек с выразительным экстерьером и новейшими системами помощи водителю. Цена доступна от 2 869 900 рублей.

Uni-T: мощный SUV с ярким футуристическим дизайном и высокими динамическими показателями. Продаётся от 2 949 900 рублей.

Uni-K: стильный кроссовер среднего класса с богатым набором оборудования и широкими возможностями персонализации. Ценник начинается от 3 629 900 рублей.

Uni-K iDD: высокотехнологичный гибридный вариант, обеспечивающий экологичность и экономичность передвижения. Стоит от 4 979 900 рублей.

Технологии и безопасность

Каждый автомобиль Changan проходит строгий контроль качества, включающий свыше 4500 испытаний в разных направлениях. Среди ключевых особенностей техники марки:

Высококачественная шумоизоляция салона.

Современные системы активной и пассивной безопасности.

Расширенное использование электронных ассистентов водителя.

Широкий выбор двигателей с различными уровнями мощности и экономичности топлива.

Все автомобили оснащены современными медиасистемами с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, обеспечивая максимальный уровень удобства и информативности в управлении автомобилем.

Таким образом, современные модели Changan представляют собой оптимальное соотношение между ценой, качеством и технологическими новшествами, делая этот бренд одним из лидеров российского рынка китайских автомобилей.

Любой официальный дилер чанган в России готов провести для вас тест-драйв и подробно рассказать про понравившуюся модель.