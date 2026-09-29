Новые формы клубов РПЛ 2026-2027: фотографии и обзор дизайна

Обзор футбольных форм клубов РПЛ сезона-2026/27: ретро эмблема «Локомотива», мозаика «Акрона», татарские мотивы «Рубина», ромбы «Спартака» и шашечки «Зенита».

Формы клубов РПЛ сезона-2026/2027: фото, идеи и лучшие комплекты

Новый сезон РПЛ получился редким случаем, когда форму большинства клубов можно узнать без эмблемы. Дизайнеры использовали городскую архитектуру, региональные легенды, юбилейные символы и архивные комплекты. Даже команды, выбравшие традиционные цвета, постарались объяснить каждую полосу или узор.

Главный тренд сезона — локальная идентичность. Клубная футболка больше не воспринимается как однотонная основа для эмблемы и рекламы: она рассказывает о городе и даёт болельщику дополнительную причину купить именно этот выпуск. При этом яркая презентация ничего не говорит о силе команды. Форма становится визуальным маркером матча в трансляции, социальных сетях и лайв ставках, но результат по-прежнему определяют игроки, а не качество принта.

«Локомотив»: ретроэмблема к юбилею общества

«Локомотив» подготовил один из наиболее цельных релизов сезона. Домашний комплект сохраняет красно-зелёную палитру и белую вертикальную полосу, а гостевой меняет соотношение тех же цветов. Графитовые панели делают форму современнее, не разрушая привычный образ команды.

Главная деталь — историческая эмблема, появившаяся в честь 90-летия общества «Локомотив». Ретро здесь работает не как декоративная наклейка: старый знак поддержан цветовой схемой и общей архитектурой футболки. Получился редкий баланс между ностальгией и современной спортивной экипировкой.

«Акрон»: мозаика вместо безопасного минимализма

Первый комплект «Акрона» почти полностью чёрный, с крупной эмблемой на груди и гербами Тольятти, Самары и Жигулёвска на спине. Он подчёркивает географию клуба, который связывает себя не с одной точкой на карте, а сразу с несколькими городами региона.

Настоящим событием стала гостевая форма. Её рисунок основан на тольяттинском мозаичном панно «Радость труда». Разноцветные фрагменты не имитируют стандартный геометрический паттерн, а переносят на ткань узнаваемый объект монументального искусства. Это самый смелый комплект сезона и пример того, как локальная тема может работать без буквального изображения достопримечательности.

«Рубин»: три комплекта и три истории Казани

«Рубин» представил рубиновую, изумрудную и белую формы. Каждая связана с отдельным пластом татарской культуры. Домашний комплект посвящён 140-летию Габдуллы Тукая, зелёный — легендам о сокровищах озера Кабан, а белый — Казанскому кремлю, рядом с которым началась история клуба.

Концепция могла перегрузить дизайн, но комплекты не пытаются рассказать все три истории одновременно. Цвет разделяет темы, а узоры остаются достаточно спокойными для игровой формы. По глубине идеи это один из лучших релизов сезона.

«Краснодар»: возвращение полос и эмблема из экокожи

«Краснодар» продолжает самостоятельно разрабатывать экипировку. Домашняя футболка возвращает чёрно-зелёные полосы ранних комплектов клуба, но делает их аккуратнее и тоньше. Впервые эмблему изготовили из экокожи — небольшой материальный акцент подчёркивает премиальность без лишней графики.

Гостевой вариант выполнен в молочном оттенке и дополнен чередующимися чёрными и зелёными линиями. Оба комплекта выглядят как части одной коллекции, а не два несвязанных дизайнерских решения. Визуально «Краснодар» приблизился к европейской клубной эстетике, хорошо знакомой зрителям, которые смотрят еврокубки и разбирают бонусы на https://leon.ru/blog/promocodes.

«Спартак»: ромб как полноценный орнамент

«Спартак» построил домашнюю и гостевую формы вокруг главного клубного символа. Ромб больше не ограничен эмблемой: его контуры повторяются по всей поверхности красной и белой футболок. Издалека комплекты остаются классическими, а вблизи раскрывается фактура.

Такой подход удобен для клуба с очень узнаваемой айдентикой. Дизайнерам не пришлось придумывать новую легенду или искать внешний культурный код — достаточно было масштабировать уже существующий знак. В результате «Спартак» обновил форму, не изменив привычный красно-белый образ.

ЦСКА: стадион, 115-летие и лавровые ветви

Домашняя форма ЦСКА посвящена десятилетию «ВЭБ Арены» и сохраняет классические красный и синий цвета. Намного интереснее гостевой комплект: серый монохромный фон покрывают лавровые и дубовые ветви. Первые символизируют победу, вторые — мужество и стойкость.

Форма приурочена к 115-летию клуба, но не выглядит как юбилейный сувенир. Сдержанная палитра позволяет рассмотреть орнамент и одновременно отделяет гостевой вариант от традиционной домашней футболки.

«Зенит»: шашечный рисунок и портовая презентация

«Зенит» отказался от прямых изображений городской архитектуры и выбрал шашечный узор. Домашняя футболка осталась светло-синей, гостевая — белой, поэтому эксперимент не мешает моментально узнать команду.

Презентацию провели в Морском порту, связав геометрию контейнеров и металлических конструкций с водой и северным ветром. Объяснение получилось выразительнее самой формы: шашечки выглядят свежо, но их связь с Петербургом без презентационного ролика считывается не сразу.

Кто выбрал классику

«Балтика» вернулась к синему домашнему и белому гостевому комплектам в ретростилистике. Главная деталь — рифлёная фактура ткани; крупных принтов или сложной легенды у формы нет.

«Ростов» после смены технического партнёра сохранил жёлтую основу и тёмно-синюю отделку. Это функциональный комплект без заметной авторской идеи. «Оренбург» продолжил использовать форму, представленную ещё в предыдущем сезоне, а махачкалинское «Динамо» на старте кампании не раскрыло концепцию новых комплектов подробно.

Дебютант РПЛ «Родина» начал с белой футболки, покрытой россыпью небольших звёзд. В клубе объяснили их как образ множества маленьких задач, из которых складывается победа. Комплект выглядит чисто, хотя заложенная метафора без сопроводительного текста почти не читается.

Какая форма РПЛ сезона-2026/27 получилась лучшей

Если оценивать не только внешний вид, но и связь дизайна с клубом, первое место заслуживает «Локомотив». Ретроэмблема, привычные цвета и современный крой работают как единая система. Это форма, которая понятна старому болельщику и не выглядит архивной реконструкцией.

Самый смелый релиз принадлежит «Акрону», а наиболее содержательная серия — «Рубину». «Краснодар» лучше остальных справился с минимализмом, ЦСКА — с юбилейной темой, а «Спартак» грамотно превратил собственную эмблему в орнамент.

Сезон показывает, что клубы РПЛ постепенно уходят от универсальных шаблонов производителей. Не все концепции одинаково убедительны, но формы всё чаще рассказывают именно о команде и её городе. Для чемпионата это важнее очередного необычного принта: узнаваемая экипировка укрепляет клубный образ на поле, в магазине и на фотографии спустя много лет.