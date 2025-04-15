Как правильно подобрать душевую кабину по размеру ванной комнаты

При выборе душевой кабины важно учитывать не только дизайн, но и габариты помещения. Узнайте как рассчитать оптимальные размеры кабины, какие факторы влияют на выбор модели и как избежать типичных ошибок при установке

Чтобы гигиенические процедуры проходили на позитиве, а ванная комната удовлетворяла всем запросам, важно определить комфортные размеры душевой кабины. От этих параметров зависит, насколько органично конструкция впишется в интерьер и не вызовет ли дискомфорта при купании. Правильно выбранная ширина гарантирует, что в комнате останется место для мебели, и вероятность сбивать локти в душе устремится к нулю.

Стандарты и типовые параметры

По завершении ремонта многие владельцы малогабаритных санузлов задаются вопросом, какой размер душевой кабины самый удобный. Ограниченное пространство ванных комнат заставляет часто искать приоритетные по ширине и длине варианты.

Стандартные размеры душевых:

80×80 см. Минимальная ширина изделий легко вписывается в узкие пространства.

90×90 см. Комфортная конструкция для пользователя средней комплекции.

100×100, 100×110, 120×120 см. Увеличенная ширина бокса поможет легко поместить душ-кабину в санузлах вытянутой формы.

150×150 см. Крупноформатные конструкции, дополняемые высоким поддоном (полноценной ванной).

Высота 190-200 см, подходящая большинству ванных комнат.

Комфортными считаются размеры кабинки, которые позволяют принимать водные процедуры без ощущения тесноты. Они создают благоприятную атмосферу в санузле.

Популярные виды, возможности душевых кабин

Разные виды душевых кабин отличаются конструкцией, дизайном, функциями и размерами. Популярные категории:

Открытые. В таких кабинках нет крыши, но присутствуют боковые стены. Открытые душ-кабины устанавливаются на поддон (пол). Для лучшего стока воды делается уклон. Главной функцией открытой кабинки является принятие душа. Дополнительные опции отсутствуют.

Закрытые. Полностью замкнутые устройства с крышей, стенами, поддоном. Содержат ряд опций типа гидромассажа, парогенератора, радио. Легко устанавливаются.

Отдельным видом душевых кабин считаются комбинированные модели типа душ-ванна. Сборная конструкция со стеклянными боковыми стенками и ванной представляет собой сантехническое устройство два в одном. Такая душевая подходит семье из нескольких человек. В ней можно замочить белье, искупать ребенка, помыть лапы собаке.

Готовим место под душевую

Ширину душевой кабины следует выбирать в зависимости от размеров отведенного под нее места. В большинстве случаев ее устанавливают в угол или вдоль стены, ближе к водопроводу. Перед выбором понравившейся модели рекомендуем измерить высоту потолков и расстояние между стенами. Учет особенностей планировки поможет определиться с типом конструкции, формой кабинки.

Если в ванной установлены натяжные потолки, то следует ограничиться небольшим по высоте боксом. Измерьте его ширину. Обратите внимание на сантехнику, расположенную в зоне доступа. У вас маленькая комната? Выбирайте душ с раздвижными дверцами. В большую ванную установите многофункциональный бокс. Он создаст максимально комфортные условия, поможет принимать душ с пользой.

Комфортная высота

Большинство душевых кабин имеет стандартные размеры — высоту 170-240 см. Такие размеры соответствуют планировке основной части санузлов и считаются комфортными для высоких людей. Для открытых боксов стандартной считается высота 190 см, для закрытых, комбинированных моделей с ванной — 230 см.

Ванным комнатам с низкими потолками подходят душевые кабины минимального размера, высотой 170 см. В квартиры часто приобретают конструкции на ножках. Покупая такую модель, учтите: они на 2-4 сантиметра увеличивают высоту конструкции. При наличии резьбы она изменяется на 90-110 мм.

Выбираем размеры кабины под потребности

Подобрать оптимальный размер душевой под свою комплекцию несложно. Для этого согните руки в локтях, расставьте их в стороны. Отмерьте расстояние от локтя до локтя, к полученной цифре прибавьте 5-10 см. Запомните подсчитанные параметры.

Для людей средней комплекции комфортным считается размер душевой кабины 100×100, 120×80 см. Ваши антропометрические показатели гораздо больше? Присмотритесь к более просторной модели. Учтите: в инструкции производители указывают внешние параметры устройства. Внутреннее пространство оказывается на 3-5 см меньше.

Размеры с учетом особенностей открывания дверей

Дверцы считаются ключевыми элементами душевых кабин. В зависимости от конструкции, они открываются разными способами:

Распашные. Двери высотой 2 метра, шириной 33-100 см свободно открываются, требуют наличия пространства.

Раздвижные. Двери длиной 1,5-2 метра, шириной 55-90 см мягко сдвигаются в стороны, не занимают площадь во время открывания.

Складные. Стеклянные элементы складываются по типу книжки, экономя полезное пространство. Складные дверцы выглядят необычно, гарантируют удобное размещение внутри.

Выбирая складную дверь, оцените качество фурнитуры. От ее надежности зависит, насколько долго прослужит конструкция. Установленные уплотнители помогут плотнее прилегать дверям. Доводчики способствуют беззвучному закрыванию. Влагостойкие петли противостоят появлению коррозии.

Нестандартная планировка? Есть специальные размеры душевых!

Нестандартная планировка ванной требует внимательного выбора душевой кабины. Для таких условий эксплуатации производители специально разработали модели, адаптированные к водопроводной разводке, расположению двери либо узким участкам санузла.

Нестандартными считаются размеры гидробокса, подобранные под параметры конкретной ванной (ниши, ширины санузла). Нормативы СНиП относительно оптимальных размеров душевой касаются больше общественных заведений. Домашние гидробоксы не требуют обязательной сертификации, т. е. строго соответствия утвержденным параметрам.

Размер поддона имеет значение!

Высота поддона считается важной характеристикой душевой кабины. Эта горизонтальная площадка определяет внешний вид бокса, создает опору ногам, отводит воду.

Стандартные размеры поддонов:

Низкий (10-15 см). Практически плоские поддоны, придающие кабинам минималистичный вид.

Средний (15-35 см). Выглядит аккуратно, не создает угрозы перелива через бортик.

Высокий (35-45 см). Вместительный поддон, выполняющий функции ванны.

При наличии канализационной трубы высотой 5-7 см выбирают высокий поддон. Для других случаев подходят любые типы бортиков. Низкий поддон душевой кабины считается удобным решением для маломобильных людей.

Оцениваем, измеряем, выбираем

Помимо душа Шарко, гидромассажа, турецкой бани в душевой кабине важно выбрать размер. Это главный параметр, отвечающий за комфортное пользование. При выборе душевой основное внимание уделяется площади помещения. Маленьким санузлам подходят самые миниатюрные модели 80×80 см.

В совмещенные ванные комнаты устанавливают душевые кабины размером 90×90, 100×100 см. Просторные санузлы не создают ограничений в выборе моделей. В большие ванные комнаты легко помещается габаритный душевой уголок. Душевые кабины минимального размера подходят маленьким санузлам, дачам, хостелам, но не позволяют комфортно принимать водные процедуры рослому человеку. В стесненных условиях сложно менять положение, расставлять руки, приседать. Душевой бокс должен свободно размещаться в ванной комнате без ощущения загроможденности.