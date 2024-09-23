Леонид Моносов и большие стройки Москвы, биография строителя и бизнесмена

Леонид Анатольевич Моносов — заслуженный деятель российской стройиндустрии. В этой статье — биографические данные, история успеха, информация о главных стройках в карьере топ-менеджера, несколько слов о семье и частной жизни.

Человек, о котором пойдёт речь в этой статье, 45 лет отдал строительной индустрии — не считая обучения в вузе. Вместе со студенческими годами — целых полвека. Он воплотил в жизнь немало сложных организационных и инженерных идей, выступал координатором исторических строек Москвы. Можно было бы сказать «строек века», но это не так: в портфолио Леонида Моносова важные градостроительные проекты сразу двух веков, XX и XXI.

Ключевые моменты биографии. Информационная справка:

Леонид Анатольевич Моносов, заслуженный строитель России, руководитель, бизнесмен, инвестор.

Дата рождения — 2 марта 1958 года, место рождения — город Мозырь Гомелевской области Белорусской СССР.

Образование: школа-десятилетка № 315 города Москвы, затем — Московский институт инженеров транспорта (МИИТ, в наши дни — Российский университет транспорта, РУТ).

Места работы: Главмоспромстрой, после реорганизации АОЗТ «Моспромстрой»; ОАО «Москапстрой»; АФК «Система»; ОАО «Москапстрой-ТН».

Семья: сын Андрей (1981 года рождения), дочь Алина (1990 года рождения), двое внуков.

Детство и юношеские годы будущего строителя

Леонид Моносов пошёл в первый класс в московскую школу № 315, где и проучился последующие десять лет. В Москву семья переехала из небольшого города Мозырь, из Белорусской СССР. Мальчик рано потерял мать — когда ему было всего пять лет. Воспитывал его отец.

Школа не относилась к специализированным, однако славилась отличным уровнем преподавания математики. Хорошо зная этот предмет, Леонид решил выбрать инженерную специальность. Сказалось и влияние отца, который считал строительную отрасль достойным местом приложения усилий.

Вероятно, свою роль сыграла и атмосфера энтузиазма, окружавшая стройки СССР. О них много писали в книгах и газетах, широко освещали грандиозные проекты, настраивали молодёжь на выбор строительных профессий. Это направление было окутано своеобразной романтикой.

Получив высшее образование в области гражданского и промышленного строительства, молодой человек получил распределение в Главмоспромстрой. Такое распределение считалось престижным, поскольку давало возможность поучаствовать в главных стройках Москвы. Получить столь перспективное место работы помогла отличная учёба: Главмоспромстрой привлекал для московских строек лучшие кадры.

Мастер на стройплощадке

Карьерный старт у Леонида Моносова был ничем не примечательным, характерным для советского выпускника инженерного вуза. Его отправили «в поле», на стройплощадку, и назначили мастером с зарплатой в размере 150 рублей. Двадцатидвухлетний выпускник инженерного вуза получил возможность получить навыки руководящей работы. Ведь мастер — должность, подразумевающая организацию небольшого рабочего коллектива, контроль за итогами, качеством, выполнением плана. При этом мастер и сам занимался текущими строительными задачами наряду с рабочими.

Это была самая начальная руководящая должность, не дававшая никаких привилегий. Зато ответственности, забот, хлопот было столько, что многие инженеры-выпускники старались как можно быстрее перекочевать со стройплощадки в спокойные кабинеты.

Леонид Моносов выдержал это испытание, получив неоценимый практический опыт. Его успехи были отмечены карьерными повышениями. В последующее десятилетие он продолжал работать на строительной «передовой», непосредственно руководя работами: в качестве прораба, а затем начальника участка.

Карьерная вертикаль

Всё это время молодой специалист не прекращал учиться. Он жадно впитывал новые знания. Знакомился с опытом старших коллег. В Главмоспромстрое было много высококлассных специалистов: инженеров, реставраторов (главк занимался как возведением новых объектов, так и восстановлением исторических памятников). Начинающий инженер и руководитель изучал итоги их работы, повышал свою квалификацию, много читал, занимался самообразованием.

Большое внимание Моносов уделял строительно-инженерным инновациям, которые внедрялись при строительстве крупных московских объектов — ведь они должны были стать визитными карточками всей страны.

Глубокое погружение в технологические нюансы и внимание к передовым технологиям, Сочетание экспертности и умения организовать работу большого коллектива позволило ему занять должность главного инженера стройуправления. Это была солидная и ответственная должность. А главное, она открывала новые, ещё более масштабные и интересные задачи, вдохновляла и мотивировала к дальнейшему развитию профессиональных компетенций.

Леонид Моносов был ещё довольно молодым человеком, когда ему доверили управление сначала стройуправлением, а затем стройтрестом — то есть сотнями, а затем и тысячами людей. С такими итогами он подошёл к началу 1990-х, когда советский главк, в духе времени, был преобразован в АОЗТ «Моспромстрой».

Продолжая карьеру в этой компании, он занял кресло заместителя генерального директора. На этой должности координировал масштабные проекты общегородского и федерального значения — такие, как восстановление Храма Христа Спасителя.

Карт-бланш на воплощение бизнес-идей

В 1999 году наступил момент, когда топ-менеджер смог в максимальной мере раскрыть свои управленческие и деловые таланты. Его пригласили на пост генерального директора в ОАО «Москапстрой». Возглавив инжиринговую компанию, Моносов получил возможность реализовывать амбициозные бизнес-идеи.

Главным достижением на новом месте стала грандиозная по масштабам застройка спальный районов. «Нерезиновая» Москвы, остро нуждающаяся в новых квартирах, стала каждый год получать по 2,4 миллиона квадратных метров современного жилья. Благодаря деятельности компании и её руководителя в 2000-х несколько тысяч семей смогли стать новосёлами: купить первое жильё, разъехаться с родственниками, выехать из коммуналок и общежитий, улучшить свои жилищные условия.

Управление экономики и инвестиций, открытое в компании новым гендиром, эффективно оценивало рыночный спрос и определяло наиболее перспективные векторы развития бизнеса. Приглашение Леонида Моносова на должность главы компании себя оправдало: финансовые показатели выросли в три раза.

Параллельно с этим бизнес-направлением «Москапстрой» брал на себя сложнейшие задачи по введению в строй крупных культурных и инфраструктурных объектов общегородского значения. Многие тендеры, на которые заявлялась компания, конкурентам казались просто неподъёмными. А команда Моносова успешно с ними справлялась.

В следующее десятилетие топ-менеджер направил свои коммерческие таланты в область инвестиций, где также добился серьёзных успехов. Сейчас он занимает кресло вице-президента в АО «Москапстрой-ТН». Компания акцентирует своё внимание на инвестиционных проектах в сфере недвижимости. В её инвест-портфеле — жилые и коммерческие объекты.

Предприниматель подчёркивает, что сейчас рынок остро нуждается не только в господдержке, но и в деньгах частных инвесторов. Работая с финансовыми потоками, он вносит свой вклад в развитие строительной индустрии России, ведь инвестиции — двигатель бизнеса.

Координатор строек двух веков

Карьерные достижения — это, несомненно, важная часть жизни. Однако ещё важнее для градостроителя осознание значимости своей работы на благо общества, города, страны. И тут ему есть чем гордиться. Леонид Анатольевич Моносов участвовал в десятках важных строительных проектов. Среди них и инфраструктурные, которые повышают эргономику мегаполиса и комфорт для его жителей. И культурные, связанные с реконструкцией архитектурного наследия. Три наиболее впечатляющих, оставивших глубокий след в памяти заслуженного строителя — Храм Христа Спасителя, Третье Транспортное Кольцо и московский Манеж.

Возрождение исторического наследия: Храм Христа Спасителя

Этот проект, который особо выделяет градостроитель, не был обычной большой стройкой. Это был акт восстановления исторической справедливости, возрождения духовных основ российского общества. Храм Христа Спасителя, который уже кажется неотъемлемой частью московской панорамы, открыл свои двери для верующих в Рождество 2000 года. Торжественному моменту предшествовала многолетняя работа строителей, начавшаяся в 1994-м. А до этого не один год, ещё с 1980-х, общественность продвигала идею восстановления храма и собирала на это деньги.

Главный храм Москвы был построен в середине XIX века в честь победы в Отечественной войне 1812 года и разрушен в сталинскую эпоху. На месте собора планировали возвести гигантский Дворец Съездов, но идея оказалась неподъёмной… и ограничились постройкой бассейна.

Во времена перестройки и гласности заговорили о необходимости вернуть столице важный культурно-исторический памятник. Однако к воплощению идеи удалось приступить только после заката СССР. Дело доверили Моспромстрою.

Как вспоминает Леонид Моносов, задача осложнялась необходимостью связать две инженерно-строительные эпохи: использовать оригинальные чертежи XIX столетия и внедрить в проект полезные технологические новшества. Ведь строительные технологии не стояли на месте: повысились требования к безопасности, естественным стала прокладка современных коммуникаций. Встал и вопрос, что делать с котлованом, оставшимся на месте бассейна «Москва» (он был построен на месте разрушенного храма, однако на момент реконструкции уже не работал).

В итоге удалось построить храмовый комплекс с учётом всех поставленных требований. Центром комплекса стал Храм Христа Спасителя, облицованный белым мрамором. Его внешний вид постарались сделать максимально аутентичным оригиналу. Комплекс включает также нижний храм — Преображенскую церковь, торжественные залы, музей и другие помещения. А под храмовым комплексом расположилась двухуровневая парковка. Современность уже невозможно представить без автомобилей, и паркинг решено было устроить под землёй, чтобы не портить вид прихрамовой территории.

Шесть лет, в течение которых строился храм, — довольно короткий срок для подобного проекта. Это, кстати, одна из особенностей работы Моносова: способность оперативно решать сложнейшие задачи. Такой подход он неоднократно демонстрировал и при координации других больших строек.

Как удалось сохранить историческую застройку при прокладке ТТК

Сложным и интересным проектом стало строительство Третьего транспортного кольца. Здесь пришлось искать нестандартные решения, поскольку прокладка автомагистрали подразумевала пересечение с густонаселёнными районами, улицами, набережными и аж четыре раза — с Москвой-рекой. А главное, нужно было сохранить историческую застройку, старую добрую Москву.

По словам Леонида Моносова, наиболее сложные задачи встали перед строителями в районе Лефортово. Ценная историческая застройка не должна была пострадать. Проблема была в том, что эта застройка была очень плотной. Чтобы проложить автомагистраль, пришлось долго трудиться над проектом. Забраковали несколько вариантов, но в итоге всё-таки нашли способ провести транспортную артерию так, чтобы не повредить памятники старины.

Для этого понадобились смелые и сложные инженерные решения, среди которых — прокладка под Яузой тоннеля длиной в 3 км и возведение протяжённой эстакады. На других участках тоже приходилось прокладывать тоннели, реконструировать мосты и раздумывать над тем, как органично вписать широкое дорожное кольцо в облик города. Работы были завершены в 2003 году.

Восстановление Манежа: здание-феникс

Ещё один памятный проект, удостоенный Золотого диплома на Международном фестивале «Зодчество-2005», — восстановление Манежа. Это здание, украшающее Манежную площадь (соседку Красной) было построено в 1817 году в честь победы России над Наполеоном. Оно стало крупным выставочным центром, одной из важных культурных точек столицы. В 2004 году Манеж полностью выгорел в результате пожара, который был настолько силён, что получил высшую категорию сложности.

За возрождение памятника архитектуры взялась команда, которую координировал Леонид Моносов. У него уже был опыт воссоздания исторического шедевра, от которого не осталось даже пыли. Главное, что остались старые чертежи. При восстановлении Манежа также использовались архивные чертежи и рисунки, чтобы фасад и декор здания-феникса в точности соответствовали оригиналу Осипа Бове.

В то же время, как и при создании проекта Храма Христа Спасителя, решено было интегрировать в историческую основу современные инженерные технологии. Например, новое здание Манежа обзавелось лифтами и эскалаторами, высококлассными системами кондиционирования и противопожарной безопасности. А деревянные брусья заменили прочным клееным брусом, пропитанный огнестойким составом. Полезная площадь выставочного комплекса расширилась благодаря созданию подземного этажа. Однако внешний вид архитектурного памятника сохранил историческую аутентичность.

Несмотря на сложность проекта, работы были проведены в рекордные сроки. Уже в 2005 году вернувшийся к жизни Манеж открыл свои двери для посетителей.

Семейные будни

Всю жизнь Леонид Моносов был поглощён работой так, что свободного времени практически не оставалось. Если же удаётся выкроить несколько часов на отдых, он посвящает их спорту или рыбалке. И, конечно же, общению с семьёй, воспитанию внуков.

Детей он уже воспитал и вырастил. Сын градостроителя — Андрей Леонидович Моносов, выпускник Московского государственного строительного университета. Он пошёл по стопам отца и тоже начал работу с должности мастера на стройке, впоследствии добившись солидных управленческих должностей. Дочь — Алина Леонидовна Моносова, выпускница Московского института международных отношений. Специализируется на финансах и управлении. Начав с линейных позиций, достигла постов вице-президента и директора по инвестициям в крупных компаниях. Для личностного роста изучает в магистратуре психологию.