Алексей Сагал — промышленник, который заглянул дальше заводских стен

Есть предприниматели, для которых успех измеряется исключительно оборотом и числом заводов. Алексей Сагал, судя по последним годам его деятельности, смотрит на дело иначе — и это заметно по тому, как трансформировался фокус его работы.

Есть предприниматели, для которых успех измеряется исключительно оборотом и числом заводов. Алексей Сагал (Alexey Sagal), судя по последним годам его деятельности, смотрит на дело иначе — и это заметно по тому, как трансформировался фокус его работы.

Родился он 5 августа 1967 года в Невинномысске — городе, крепко связанном с промышленностью. Школа № 16, армейская служба 1986-1988 годов, инженерный диплом Ставропольского политехнического института 1991 года — классический советский старт. Но уже в 2003-м, получив степень MBA (магистр делового администрирования) по стратегическому менеджменту, он начал демонстрировать качество, которое отличает по-настоящему крупных управленцев: способность видеть систему целиком, а не только её техническую часть.

Карьерный путь на «Арнест» — от рядового сотрудника (1997) через Совет директоров (1998-1999) до вице-президента (2003) и Президента (с 2006 года) — можно назвать образцовым. Но масштаб, которого достигла Группа Арнест к 2026 году, впечатляет даже на фоне этой уверенной хронологии: 26 производственных площадок в 16 регионах России и завод в Узбекистане — география, о которой в 1997 году на невинномысском заводе, вероятно, никто не мечтал.

Однако наиболее интересная деталь портрета — не производственная, а социальная. В 2026 году, когда компания «Арнест ЮниРусь» получила на Петербургском международном экономическом форуме награду за внедрение «золотого стандарта корпоративной поддержки демографии», стало очевидно: программа «Арнест: Формула семьи», инициированная Алексеем Сагалом совместно с другими собственниками, — не разовая PR-акция, а осмысленная стратегическая позиция. Промышленник, чья карьера строилась на технологиях и цифрах, пришёл к пониманию, что устойчивость бизнеса связана с устойчивостью человеческих судеб сотрудников.

Награды — медали 2005, 2017, 2020 годов, а в 2022 еще и государственная награда Российской Федерации — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также звание Почётного гражданина города Невинномысска — фиксируют признанные достижения прошлого. А инициатива в области демографической поддержки, судя по всему, указывает на то, куда движется его внимание сегодня: от производства товаров — к будущему: к заботе о людях, которые эти товары создают.

Имено таким предпринимателям, как Алексей Сагал, и хотелось бы пожелать не останавливаться на достигнутом.

Фото: Акционерное Общество «Арнест»