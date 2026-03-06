Вклад «Доход» Уралсиба вошел в топ-5 рейтинга срочных вкладов

Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в топ-5 февральского рейтинга наиболее выгодных вкладов в рублях сроком на 3 года. Исследование подготовил портал Банкирос. ру — эксперты сравнили условия банковских продуктов, представленных на сайте Bankiros, рассмотрев вклады в 100 тыс. руб. сроком на 3 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

При составлении рейтинга аналитики оценивали процентные ставки, возможность досрочного снятия средств, наличие минимального или максимального лимита по сумме, доступность открытия вклада в различных регионах, а также другие критерии.

Доходность в целом по линейке вкладов вида «Доход» сейчас варьируется от 9,16% до 14,40% годовых, в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 50 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения вклада — 31, 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 марта 2026 года насчитывает 195 точек продаж и 1409 банкоматов.