Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 06
-3°
Сбт, 07
Вск, 08
ЦБ USD 78.19 0.39 06/03
ЦБ EUR 90.79 0.04 06/03
Нал. USD 79.85 / 78.70 06/03 11:20
Нал. EUR 92.15 / 92.47 06/03 11:20
Новости
Итоги года New
Публикации
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
Вчера 13:49
617
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
639
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
3 632
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
820
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Вклад «Доход» Уралсиба вошел в топ-5 рейтинга срочных вкладов
Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в топ-5 февральского рейтинга наиболее выгодных вкладов в рублях сроком на 3 года. Исследование подготовил портал Банкирос. ру — эксперты сравнили условия банковских продуктов, представленных на сайте Bankiros, рассмотрев вклады в 100 тыс. руб. сроком на 3 года.

Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в топ-5 февральского рейтинга наиболее выгодных вкладов в рублях сроком на 3 года. Исследование подготовил портал Банкирос. ру — эксперты сравнили условия банковских продуктов, представленных на сайте Bankiros, рассмотрев вклады в 100 тыс. руб. сроком на 3 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

При составлении рейтинга аналитики оценивали процентные ставки, возможность досрочного снятия средств, наличие минимального или максимального лимита по сумме, доступность открытия вклада в различных регионах, а также другие критерии.

Доходность в целом по линейке вкладов вида «Доход» сейчас варьируется от 9,16% до 14,40% годовых, в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 50 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения вклада — 31, 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 марта 2026 года насчитывает 195 точек продаж и 1409 банкоматов.