Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга лучших долгосрочных вкладов

Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-5 майского рейтинга наиболее выгодных долгосрочных вкладов в рублях (на срок 1 год и выше), подготовленного порталом Выберу. ру . Аналитики изучили условия депозитов в российских банках из Топ-100 по размерам активов ( на 01.04.2026 г. ) и выбрали наиболее выгодные предложения.

При составлении рейтинга эксперты обращали внимание, в первую очередь, на ставку, минимальную сумму вклада и его срок, а также на правила начисления процентов, в том числе с возможностью капитализации. Кроме того, учитывались доход вкладчика при размещении на долгосрочный депозит 50 тыс. рублей, порядок пополнения и снятия средств, возможность дистанционного открытия вклада, условия досрочного расторжения договора вклада, и другие параметры.

Сейчас доходность в целом по линейке вкладов вида «Доход» Банка Уралсиб варьируется от 8,70% до 13,30% годовых, в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 50 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения вклада — 31, 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 мая 2026 года насчитывает 195 точек продаж и 1156 банкоматов.