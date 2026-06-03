В Рязани завершился второй учебный год проекта «Энергокружки»

Сотрудники филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» поздравили участников федерального образовательного проекта группы компаний «Россети» «Энергокружки» с успешным окончанием учебного года. Сертификаты и памятные подарки школьникам вручил исполняющий обязанности начальника департамента управления персоналом «Россети Центр» Юрий Костин.

Участниками проекта «Энергокружки» стали 40 учеников старших классов средней школы № 72 Рязани. Для них организовали обширную учебную программу, включающая, помимо углубленного изучения физики и подготовки к экзаменам, уроки энергосбережения и участие в Олимпиаде «Россети». В профориентационный блок вошли экскурсии на энергообъекты, встречи с экспертами, конкурсы, лекции и мастер-классы.

Кроме того, старшеклассники побывали на Дне открытых дверей в Национальном исследовательском университете «МЭИ», где познакомились с образовательными программами и возможностями университета.

На торжественной церемонии закрытия сотрудники «Рязаньэнерго» пожелали ребятам успешно сдать предстоящие экзамены и выразили надежду, что в будущем они пополнят ряды работников энергетической отрасли. Также для них организовали квиз, в ходе которого школьники проверили полученные знания.

«Энергокружки» — это возможность для школьников глубоко изучить физику и увидеть электроэнергетику изнутри, познакомиться с современными технологиями и людьми, которые обеспечивают надежную работу одной из важнейших отраслей страны. Для компании проект является значимой частью подготовки будущих специалистов, которые через несколько лет придут работать в электросетевой комплекс. Именно им предстоит развивать отрасль в ближайшие годы", — отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев.

Напомним, проект «Энергокружки» Группы «Россети» реализуется с 2024 года и направлен на подготовку будущих специалистов для электросетевого комплекса. Учебная программа, разработанная при участии специалистов НИУ «МЭИ», сочетает углубленное изучение физики, подготовку к государственной итоговой аттестации и профессиональную ориентацию.