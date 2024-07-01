В Рязани снова доступна льготная ипотека для всех работников бюджетной сферы

Компания «Стройпромсервис» и один из ведущих российских банков запустили новую программу льготной ипотеки для врачей, полиции, преподавателей и всех остальных работников бюджета.

Для них доступна скидка на квартиру и снижение ипотечной ставки на 2%. Успейте воспользоваться выгодными условиями уже сейчас, ведь лимиты на поддержку программы ограничены.

Получить подробную консультацию по программе и другим вопросам можно по телефону офиса продаж: +7 (4912) 247-000 или оставить заявку на сайте застройщика .

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