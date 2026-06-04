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В «Рязаньэнерго» наградили победителей и призеров регионального этапа олимпиады школьников «Россети»
В филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» состоялось торжественное награждение победителей и призеров первого этапа Всероссийской олимпиады школьников Группы компаний «Россети». Дипломы и подарки вручил исполняющий обязанности начальника департамента управления персоналом «Россети Центр» Юрий Костин.

В филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» состоялось торжественное награждение победителей и призеров первого этапа Всероссийской олимпиады школьников Группы компаний «Россети». Дипломы и подарки вручил исполняющий обязанности начальника департамента управления персоналом «Россети Центр» Юрий Костин.

Перед церемонией награждения для ребят прошла экскурсия в Центре управления сетями (ЦУС). Гости увидели, как организована работа диспетчеров, устроен электросетевой комплекс, какое оборудование в него входит и для чего используется. Особое внимание уделили важности соблюдения правил электробезопасности в преддверии летних каникул. Также школьники смогли задать специалистам интересующие их вопросы.

Первый этап олимпиады проводился в онлайн-формате по трем предметам: математика, физика и информатика. Всего в нем приняли участие около 100 школьников Рязанской области из 8-10 классов.

Победителями, набравшими наибольшее количество баллов, стали ученица 8 класса из рязанской школы № 45 Елена Макарова, девятиклассник Михаил Антропкин и десятиклассница Елизавета Мертешова из школы № 72 г. Рязани. Среди призеров: Екатерина Нежевенко, Вячеслав Котов, Вероника Курилко, Владислав Копылевский, Кирилл Зайцев, Егор Касимовский из школы № 72 и Рыбновской средней школы.