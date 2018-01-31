В новогодние праздники привлекательность Рязанской области у зарубежных туристов выросла на четверть

Число иностранных туристов, посетивших Россию за три квартала 2017 года, увеличилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.
По данным Tele2, за новогодние праздники в сети оператора в Рязанской области аналогично зарегистрирован прирост иностранных туристов — он составил 25% по сравнению с прошлым годом.
Так, сообщает Tele2, с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года Рязанскую область посетили жители 16 государств. Наибольший приток путешественников — 23% — был из США, 54% — из Эстонии, Украины, Белоруссии и Азербайджана. Наименьшее количество туристов наблюдалось из Турции, Финляндии, Израиля, Киргизстана и Казахстана.
При этом данные по региону отличаются от общероссийских показателей Tele2. Как сообщает оператор, количество иностранцев, зарегистрировавшихся в сети Tele2 в России в период новогодних каникул, увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший приток гостей был из США, Украины, Китая, Эстонии и Казахстана — на долю этих стран пришлось около 70% всех гостей. Самыми популярными городами для посещения стали Москва и Санкт-Петербург, а также Челябинск, Белгород и Иркутск.
Роуминговая активность иностранных гостей в сети Tele2 показала прирост по всем показателям. Так, число проговоренных минут увеличилось по сравнению с прошлым годом почти в 2,5 раза. Чаще гости страны стали отправлять текстовые сообщения —этот показатель удвоился. Однако самым популярным способом связи с родными и близкими стал мобильный интернет. Трафик в период новогодних каникул превысил показатель аналогичного периода прошлого года в пять раз.