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15:00, 10 декабря 2019 321

В «Билайн» действуют новогодние скидки до 20 тысяч рублей на смартфоны Samsung Galaxy

В «Билайн» действуют новогодние скидки до 20 тысяч рублей на смартфоны Samsung Galaxy

«Билайн» в преддверии Нового года предлагает посетителям своих магазинов или интернет-магазина сэкономить до 20 000 рублей при покупке некоторых моделей смартфонов Samsung Galaxy.

«В преддверии Нового года вопрос выбора подарков становится как никогда актуальным. Стараясь упростить процесс выбора для посетителей наших магазинов, мы создали по-настоящему выгодное предложение, позволяющее приобрести сразу несколько устройств по цене одного», — прокомментировала Ирина Лебедева, исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду «Билайн».

Только с 5 декабря 2019 по 12 января 2020 года во всех магазинах и интернет-магазине «Билайн» действует специальное предложение — скидка до 20 000 рублей на смартфоны Samsung Galaxy при покупке в комплекте с дополнительными аксессуарами или другими устройствами Samsung. В акции участвуют ряд аксессуаров, а также смартфоны Samsung Galaxy, планшеты Samsung Galaxy Tab, смарт-часы Samsung Galaxy Watch Active и фитнес-браслеты Samsung Galaxy Fit. Согласно условиям акции, сумма дополнительных товаров должна превышать сумму скидки на 1 рубль.

Покупатель сможет самостоятельно собрать свой комплект и выбрать на сумму скидки, например, второе устройство в подарок для себя или своих близких. Например, при покупке Samsung Galaxy Note 10 + размер скидки составит 20 000 рублей. Добавив к сумме скидки 1 рубль можно выбрать до 10 различных товаров на указанную сумму.

Более подробная информация об акции доступна на сайте.

***

Акция действует в собственных офисах продаж и интернет-магазине Билайн с 01.12.2019 по 12.01.2020 на территории РФ, кроме Респ. Крым и г. Севастополь, отдельно от других акций. Подарки предоставляются за счет скидки на смартфон Samsung Galaxy от 3 000 до 20 000 руб. (в зависимости от модели), при его покупке в комплекте с дополнительными товарами (аксессуары, смартфоны, планшеты, смарт-часы, фитнес-браслеты). Сумма дополнительных товаров в чеке должна быть больше суммы скидки хотя бы на 1 руб. Количество и перечень оборудования и дополнительных товаров, участвующих в акции, и количество дополнительных товаров в чеке ограничены. Организатор акции — ПАО «ВымпелКом», вправе изменять порядок, условия и срок проведения акции в одностороннем порядке, при этом информация об изменениях публикуется на сайте beeline.ru. РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Подробнее об ограничениях и условиях акции — на beeline.ru.

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В «Билайн» действуют новогодние скидки до 20 тысяч рублей на смартфоны Samsung Galaxy
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