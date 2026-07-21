Уралсиб запустил сервис подбора маршрута международного платежа в интернет-банке для бизнеса

Банк Уралсиб запустил сервис расчета стоимости международных платежей — теперь клиенты могут рассчитать стоимость международного платежа и подать заявку на подбор маршрута в интернет-банке для бизнеса «Уралсиб Бизнес Онлайн».

Банк Уралсиб запустил сервис расчета стоимости международных платежей — теперь клиенты могут рассчитать стоимость международного платежа и подать заявку на подбор маршрута в интернет-банке для бизнеса «Уралсиб Бизнес Онлайн».

Для оформления заявки — в разделе ВЭД необходимо заполнить направление, страну, сумму и валюту, после чего по кнопке «Рассчитать платеж» можно увидеть предварительный расчет стоимости. В этой же форме можно узнать подробнее о доступных маршрутах, а также направить инвойс и получить точный расчет. Заявка будет обработана банком в течение 30 минут. Статус заявки можно отследить на вкладке «Заявки» в разделе «ВЭД-Решение».

Сервис поможет предпринимателям, финансовым директорам и менеджерам ВЭД заранее оценить расходы, сравнить варианты и выбрать оптимальный маршрут платежа.

Уралсиб предлагает предпринимателям комплексные банковские решения для малого и среднего бизнеса. Банк развивает продукты и сервисы с акцентом на цифровое взаимодействие с клиентами, сочетая финансовые инструменты с удобными нефинансовыми сервисами, необходимыми для повседневной работы и развития бизнеса. Более подробную информацию о продуктах и услугах для бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 июля 2026 года насчитывает 189 точек продаж и 1143 банкомата.