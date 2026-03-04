Уралсиб запустил акцию с выгодными условиями по торговому эквайрингу

Банк Уралсиб запустил акцию «Курс на экономию: эквайринг от 0,59%"* со специальными условиями для новых бизнес-клиентов банка — юрлиц, индивидуальных предпринимателей, физлиц с частной практикой.

Откройте расчетный счет в период проведения акции, подключите услугу торгового эквайринга и получите следующие преимущества:

льготные ставки комиссии на торговый эквайринг в категориях «Медицинские услуги», «Образовательные услуги», «Фастфуд», «Туристические агентства, туроператоры», «Рестораны, Бары», «Продовольственные магазины и супермаркеты"**;

процессинговая плата вне зависимости от количества терминалов и оборотов — бесплатно в течение 3 месяцев (включая месяц заключения договора).

Акция действует с 1 февраля по 31 марта 2026 года включительно.

Более подробно об условиях акции «Курс на экономию: эквайринг от 0,59%" и других выгодных продуктах для бизнеса можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», или по телефону 8-800-700-77-16.

*Комиссия 0,59% доступна в категории «Медицинские услуги» (ставка указана без учета НДС).

**МСС 8011, 8031, 8042, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099, 4119, 8211, 8220, 8241, 8249, 8299, 8351, 5814, 4722, 5812, 5813, 5411, 5499, 5462, 5422, 5441, 5451.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 марта 2026 года насчитывает 195 точек продаж и 1409 банкоматов.