Уралсиб запустил акцию «Курс на экономию 2.0» с выгодными условиями по торговому эквайрингу

Банк Уралсиб запустил акцию «Курс на экономию 2.0» со специальными условиями для новых бизнес-клиентов банка — юрлиц, индивидуальных предпринимателей, физлиц с частной практикой.
Откройте расчетный счет в период проведения акции, подключите услугу торгового эквайринга и получите следующие преимущества:
- льготные ставки комиссии на торговый эквайринг в категориях «Медицинские услуги», «Образовательные услуги», «Фастфуд», «Туристические агентства, туроператоры», «Рестораны, Бары», «Продовольственные магазины и супермаркеты», «Кейтеринг», «Нотариусы», «Бытовые услуги"**.
- процессинговая плата вне зависимости от количества терминалов и оборотов — бесплатно в течение 3 месяцев (включая месяц заключения договора).
Акция действует с 1 октября по 30 декабря 2026 года включительно.
Более подробно об условиях акции «Курс на экономию 2.0» и других выгодных продуктах для бизнеса можно узнать
**МСС 8111, 8011, 8031, 8042, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099, 4119, 8211, 8220, 8241, 8249, 8299, 8351, 5814, 4722, 5811, 5812, 5813, 5411, 5499, 5462, 5422, 5441, 5451, 5697, 7210, 7211, 7216, 7217, 7221, 7251, 7296, 7379, 7395, 7622, 7623, 7629, 7631, 7641, 7692, 7699.
Справка:
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 51 регионе и по состоянию на 1 октября 2026 года насчитывает 188 точек продаж и 1082 банкомата.