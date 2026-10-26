Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 26
10°
Втр, 27
10°
Срд, 28
11°
ЦБ USD 80.54 -0.59 24/10
ЦБ EUR 90.24 -0.9 24/10
Нал. USD 81.62 / 81.05 26/10 13:45
Нал. EUR 92.36 / 92.70 26/10 13:45
Новости
Итоги года New
Публикации
EVOLUTE объявляет старт производства по полному циклу и цену нового эл...
EVOLUTE, электромобильный бренд № 1 в России¹, объявляе...
15 октября 14:10
3 480
EVOLUTE, электромобильный бренд № 1 в России: рекорд продаж в сентябре...
EVOLUTE — электромобильный бренд № 1 в России — подводи...
8 октября 10:55
14 694
За курицами будут следить дроны. Как и зачем рязанцам регистрировать д...
В начале сентября россияне понесли своих кур в МФЦ и на...
30 сентября 13:56
4 567
Стоит ли пересаживаться на газ из-за бензинового кризиса?
С мая 2026 года жители Рязани столкнулись с топливным к...
29 сентября 15:50
2 580
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Уралсиб — в Топ-10 банков с крупнейшей филиальной сетью
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтингов российских банков по количеству офисов и региональному охвату — исследование подготовил портал Brobank.ru, проанализировав данные на 22.09.2026 года. Также Уралсиб вошел в Топ-5 банков, увеличивших региональный охват с начала 2026 года

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтингов российских банков по количеству офисов и региональному охвату — исследование подготовил портал Brobank.ru, проанализировав данные на 22.09.2026 года. Также Уралсиб вошел в Топ-5 банков, увеличивших региональный охват с начала 2026 года.

Рейтинг составлен на основе данных о структурных подразделениях кредитных организаций на сайте Банка России. Эксперты портала проанализировали сведения и в итоговом ранжировании учли количество офисов и регионов присутствия банков, а также динамику количества офисов, сравнив показатели с 12 января по 22 сентября 2026 года. Дополнительным критерием для ранжирования (при совпадении количества офисов и регионов присутствия) являлся показатель объема активов банка на 01.07.2026 года.

Банк Уралсиб продолжает активно развивать свою офисную сеть и расширять географию присутствия — в регионах открываются новые и обновляются действующие отделения, точки обслуживания переносятся в более удобные для клиентов локации, улучшаются форматы обслуживания и клиентский опыт. Сегодня региональная сеть Уралсиба представлена в 8 федеральных округах и 51 регионе страны.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 51 регионе и по состоянию на 1 октября 2026 года насчитывает 188 точек продаж и 1082 банкомата.