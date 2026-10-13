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Уралсиб принял участие в конференции Президентской академии по развитию профессиональных возможностей для студентов
Банк Уралсиб принял участие в конференции Президентской академии, посвященной развитию системы стажировок и межрегиональному взаимодействию с работодателями. Мероприятие объединило представителей вуза и 30 ведущих компаний для выработки новой архитектуры партнерства: от совместного создания образовательных треков до организации практик и последующего трудоустройства.

Банк Уралсиб принял участие в конференции Президентской академии, посвященной развитию системы стажировок и межрегиональному взаимодействию с работодателями. Мероприятие объединило представителей вуза и 30 ведущих компаний для выработки новой архитектуры партнерства: от совместного создания образовательных треков до организации практик и последующего трудоустройства.

Конференция стала частью совместной системной работы по развитию модели «вуз — работодатель», в которой бизнес включается в профессиональную подготовку студентов задолго до выпуска, а практики и стажировки становятся частью единой траектории — от образования и знакомства с профессией до выхода молодого специалиста на рынок труда.

Проректор Президентской академии Владимир Колодкин подчеркнул, что эпоха, когда работодатель подключался к вузу только на этапе выпуска студентов, уходит в прошлое: «Университет не просто передает знания — он их создает и развивает. Поэтому настоящее партнерство с работодателем возникает, когда компания не только приходит в вуз за готовыми специалистами, но и вместе с вузом участвует в создании тех компетенций, которые будут востребованы завтра. Именно в таком совместном производстве знаний я вижу главную ценность нашего взаимодействия».

Отдельное внимание на конференции уделили развитию стажировок как связующего звена между образованием и первым профессиональным опытом. Участники обсуждали, как синхронизировать процессы внутри университета и компаний, сделать прохождение практик и стажировок более содержательным для студентов и одновременно превратить их в эффективный инструмент поиска и подготовки молодых специалистов для работодателей.

«Сегодня взаимодействие бизнеса и университета должно начинаться значительно раньше момента трудоустройства выпускника. Работодателю важно быть включенным в образовательный процесс, знакомить студентов с реальными задачами и корпоративной средой, давать возможность получать практический опыт еще во время обучения. Такой постоянный диалог позволяет вузу лучше понимать запрос рынка, студенту — осознанно выбирать профессиональную траекторию, а компании — видеть и развивать потенциальных сотрудников еще до их выхода на рынок труда», — подчеркнула Наталия Степнова, старший вице-президент по операционной поддержке бизнеса Банка Уралсиб.

Президентская академия уже выстраивает системное взаимодействие с работодателями на разных этапах подготовки студентов. Совместно с партнерами создаются базовые кафедры и образовательные программы, эксперты компаний участвуют в учебном процессе. Центр карьеры организует практики и стажировки, карьерные консультации, встречи и мастер-классы с работодателями, экскурсии в компании, карьерные форумы и проекты по подбору молодых специалистов.

Академия готова расширять эту модель — развивать новые образовательные форматы, кадровые сервисы и цифровые инструменты, которые позволят партнерам еще активнее участвовать в подготовке будущих сотрудников. Такой подход позволяет перейти от отдельных совместных активностей к более долгосрочной модели сотрудничества, охватывающей образование, стажировки, карьерное развитие и подбор молодых специалистов.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 51 регионе и по состоянию на 1 октября 2026 года насчитывает 188 точек продаж и 1082 банкомата.