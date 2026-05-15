Уралсиб принял участие в деловом завтраке на тему эффективного управления банковскими продуктами

В Москве, на площадке компании AXENIX, прошел деловой завтрак с участием руководителей подразделений рисков, развития бизнеса, ИТ и розничных блоков финансовых организаций. Эксперты обсудили ключевые аспекты в сфере управления кредитными продуктами и тренды на 2026 год. Участие в мероприятии приняли заместитель Председателя Правления Банка Уралсиб Станислав Тывес и заместитель руководителя Блока «Розничный бизнес» — руководитель Департамента розничных продуктов Екатерина Резникова.

Станислав Тывес открыл встречу докладом об управлении продуктовой фабрикой и поделился ключевыми факторами успеха — от правильного целеполагания до создания гибкого продуктового каталога. На примере Уралсиба эксперт показал, как переход от единого подхода SAP MDM (Master Data Management, пер. «Управление основными данными») к отдельным продуктовым сервисам позволил бизнесу начать самостоятельно настраивать тарифы, повысить скорость вывода продукта на рынок и ускорить время ответа сервиса до десятков миллисекунд.

В настоящее время продуктовая фабрика в Банке Уралсиб позволяет бизнесу быстро управлять продуктами и выводить их на рынок. При этом решения принимаются на основе данных, исследований и тестирования гипотез, а не интуиции. Но в работе продуктового конвейера важно не только создание гипотез, но и умение увидеть в том результате, который выдает модель, новую структуру взаимодействия параметров, подчеркивает Станислав Тывес. Каждый тест гипотезы увеличивает базу знаний, даже если гипотеза не подтвердилась.

Эксперт отметил, что настройка взаимодействия ключевых блоков для создания банковских продуктов определяет успех работы продуктовой фабрики в целом: «Гибкость влияет на скорость, с которой продукт выходит на рынок. Поэтому взаимодействие всех IT-модулей фабрики критически важно».

Маржинальность каждого продукта зависит от множества факторов и отклонение по одному из них может драматически повлиять на результат. При этом комплекс параметров достаточно объемный: так, например, при подготовке текущей модели по кредитным картам в Уралсибе используют около четырех десятков переменных ¬- от различных критериев самого продукта до каналов продаж. Модель позволяет увидеть, как изменятся остальные показатели, если, например, вырастет стоимость риска. Все параметры совмещаются с параметрами каналов продаж — каждый из них показывает разную доходность.

В итоге продуктовый каталог дает возможность всем командам понимать, что происходит в разработке, всю кредитную и тарифную политику, и быстро менять продукты при необходимости.

Тему продолжили другие участники встречи. Предназначение продуктового каталога сегодня — быть ядром управления продуктами и единым «источником правды» для всех каналов. Однако на рынке фактически нет готовых решений, полностью закрывающих потребности банков, поэтому компании разрабатывают продуктовые каталоги самостоятельно, с высокой долей кастомизации.

При этом внедрение искусственного интеллекта (ИИ) способно значительно расширить функционал продуктового каталога при относительно небольших затратах. Банки это понимают и переходят от продуктовой трансформации к архитектуре, в которой ключевые решения постепенно передаются искусственному интеллекту и автоматизированным системам.

Новая стратегия — Self-Driving Bank, концепция «самоуправляемого» банка, который использует искусственный интеллект, машинное обучение и аналитику данных для управления финансами клиента с минимальным участием человека. У человека в этой модели роль архитектора, а не оператора. Успех реализации Self-Driving стратегии можно будет оценивать по трем ключевым метрикам: автономность, скорость вывода продуктов на рынок и персонализация продуктов под клиента.

