В Рязани начали играть в падел. Почему этот вид спорта так популярен?
В конце 2025 года открылся падел-центр на территории ДД...
Все пути пересекутся в «Аммоните». Что придумал «Зеленый сад» для удоб...
Современный ритм жизни диктует новые правила урбанистик...
Тёплая песочница, уличная библиотека и голосовые помощники в доме. Жит...
Четвёртый дом масштабного жилого комплекса «Еврокласс»...
Портрет автовладельца. Кто сидит за рулем CHERY?
Как машина может характеризовать личность своего облада...
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Уралсиб приглашает на вебинар «Эквайринг — эффективный инструмент управления бизнесом»
Банк Уралсиб проведет полезный онлайн-вебинар, посвященный эквайрингу. Встреча пройдет 19 марта 2026 года в 10:00 мск. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Банк Уралсиб проведет полезный онлайн-вебинар, посвященный эквайрингу. Встреча пройдет 19 марта 2026 года в 10:00 мск. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Эквайринг сегодня — не просто прием платежей, а инструмент управления бизнесом. Расскажем, как выжать максимум из его возможностей. Участие бесплатное, зарегистрироваться на вебинар можно здесь. Количество мест ограничено.

В программе:

  • Эволюция эквайринга. Как менялся продукт за последние годы и куда движемся дальше.
  • Новое оборудование для бизнеса. Покажем новые терминалы PAX AF6 и AISINO A90 — это скорость, автономность, современный дизайн. Расскажем как сделать терминал с логотипом компании.
  • Сервис и поддержка: сроки установки, выезд инженеров, техподдержка в чате и по телефону, операционная поддержка, настройка кассовых интеграций.
  • Деньги быстрее в деле! Зачисления до 3 раз в день и по выходным. Больше никаких кассовых разрывов и ожидания понедельника.
  • Акция «Курс на экономию»: низкая ставка и первые 3 месяца без процессинговой платы за терминал. Расскажем, какому бизнесу подходит и поможем подключить.

Спикер — Владислав Сухов, управляющий директор по продажам эквайринга Банка Уралсиб.

Вебинар представляет собой прямой эфир длительностью 1 час с полезным контентом и ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будет направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 марта 2026 года насчитывает 195 точек продаж и 1409 банкоматов.