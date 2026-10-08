Уралсиб повысил ставку на остаток по карте «Прибыль» с услугой «Прибыль+»

Банк Уралсиб предлагает повышенную ставку 13% годовых на ежедневный остаток по карте «Прибыль» с подключенной услугой «Прибыль+». Повышенная ставка* начисляется на фактический ежедневный остаток до 1 000 000 рублей включительно. «Прибыль» — флагманский карточный продукт Банка Уралсиб. Он сочетает в себе наиболее востребованные у клиентов параметры — кешбэк за покупки до 30%** (в бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ»), процент на остаток до 13% годовых (при совершении покупок от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Банк Уралсиб предлагает повышенную ставку 13% годовых на ежедневный остаток по карте «Прибыль» с подключенной услугой «Прибыль+». Повышенная ставка* начисляется на фактический ежедневный остаток до 1 000 000 рублей включительно.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Банка Уралсиб. Он сочетает в себе наиболее востребованные у клиентов параметры — кешбэк за покупки до 30%** (в бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ), процент на остаток до 13% годовых (при совершении покупок от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Услуга «Прибыль+"*** доступна для всех физических лиц и позволяет получать расширенные условия по картам, накопительному счету, кешбэку, переводам и уведомлениям в едином продукте.

Более подробно о карте «Прибыль», а также об услуге «Прибыль+» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

*В первый месяц после открытия счета, а также в последующие месяцы при объеме ежемесячных расходных безналичных операций по Основной и Дополнительной карте от 10 000 рублей (включительно).

** Кешбэк до 30% по карте «Прибыль» — за покупки в разделе «Партнеры онлайн» личного кабинета «Уралсиб Бонус», начисляется в бонусных рублях в сроки и на условиях, указанных в витрине для каждого магазина-партнера. Подробнее о кешбэке на ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

***За услугу взимается абонентская плата согласно тарифам Банка. Списание абонентской платы происходит один раз в месяц в последний день оплаченного периода. Бесплатный первый месяц предоставляется при первом подключении — один раз за всё время обслуживания. При подключении годового тарифа впервые — 1 месяц бесплатно + 12 месяцев платно (итого 13 месяцев).

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 51 регионе и по состоянию на 1 октября 2026 года насчитывает 188 точек продаж и 1082 банкомата.