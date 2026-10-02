Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 02
10°
Сбт, 03
Вск, 04
10°
ЦБ USD 83.25 -0.31 02/10
ЦБ EUR 94.53 -0.35 02/10
Нал. USD 84.51 / 84.00 02/10 13:10
Нал. EUR 96.31 / 96.70 02/10 13:10
Новости
Итоги года New
Публикации
За курицами буду следить дроны. Как и зачем рязанцам регистрировать до...
В начале сентября россияне понесли своих кур в МФЦ и на...
30 сентября 2026 13:56
1 982
Стоит ли пересаживаться на газ из-за бензинового кризиса?
С мая 2026 года жители Рязани столкнулись с топливным к...
29 сентября 15:50
1 053
АО «РКБ «Глобус» на «Электротранс 2026»: зарядная инфраструктура для э...
На выставке «Электротранс 2026» АО «Рязанское Конструкт...
29 сентября 14:54
841
Масштабный проект «Окская стрелка» в Борках: первые этапы благоустройс...
Жилой комплекс «Окская стрелка» в микрорайоне Борки ста...
29 сентября 12:40
1 618
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Уралсиб повысил ставки по накопительному «Уралсиб счету» с услугой «Прибыль+»
Банк Уралсиб предлагает повышенную ставку до 13% годовых по накопительному «Уралсиб счету» с подключенной услугой «Прибыль+», с начислением процентов на фактический ежедневный остаток. Диапазон ставок по накопительному «Уралсиб счету» теперь составляет 0,01 — 13,00% годовых, в зависимости от тарифного плана, суммы остатка, пакета услуг и объема ежемесячных расходных операций по картам Банка Уралсиб. Специальные условия с повышенной ставкой действуют для зарплатных клиентов, клиентов с Пакетами «Премиум» и «Private Banking» и клиентов с подключенной услугой «Прибыль+».

Банк Уралсиб предлагает повышенную ставку до 13% годовых по накопительному «Уралсиб счету» с подключенной услугой «Прибыль+», с начислением процентов на фактический ежедневный остаток.

Диапазон ставок по накопительному «Уралсиб счету» теперь составляет 0,01 — 13,00% годовых, в зависимости от тарифного плана, суммы остатка, пакета услуг и объема ежемесячных расходных операций по картам Банка Уралсиб. Специальные условия с повышенной ставкой действуют для зарплатных клиентов, клиентов с Пакетами «Премиум» и «Private Banking» и клиентов с подключенной услугой «Прибыль+».

Услуга «Прибыль+"* доступна для всех физических лиц и позволяет получать расширенные условия по картам, накопительному счету, кешбэку, переводам и уведомлениям в едином продукте.

Подробную информацию и полные условия по услуге «Прибыль+», а также по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*За услугу взимается абонентская плата согласно тарифам Банка.

Списание абонентской платы происходит один раз в месяц в последний день оплаченного периода. Бесплатный первый месяц предоставляется при первом подключении — один раз за всё время обслуживания. При подключении годового тарифа впервые — 1 месяц бесплатно + 12 месяцев платно (итого 13 месяцев).

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 51 регионе и по состоянию на 1 октября 2026 года насчитывает 188 точек продаж и 1082 банкомата.