Уралсиб повысил ставки по накопительному «Уралсиб счету» с услугой «Прибыль+»

Банк Уралсиб предлагает повышенную ставку до 13% годовых по накопительному «Уралсиб счету» с подключенной услугой «Прибыль+», с начислением процентов на фактический ежедневный остаток. Диапазон ставок по накопительному «Уралсиб счету» теперь составляет 0,01 — 13,00% годовых, в зависимости от тарифного плана, суммы остатка, пакета услуг и объема ежемесячных расходных операций по картам Банка Уралсиб. Специальные условия с повышенной ставкой действуют для зарплатных клиентов, клиентов с Пакетами «Премиум» и «Private Banking» и клиентов с подключенной услугой «Прибыль+».

Банк Уралсиб предлагает повышенную ставку до 13% годовых по накопительному «Уралсиб счету» с подключенной услугой «Прибыль+», с начислением процентов на фактический ежедневный остаток.

Диапазон ставок по накопительному «Уралсиб счету» теперь составляет 0,01 — 13,00% годовых, в зависимости от тарифного плана, суммы остатка, пакета услуг и объема ежемесячных расходных операций по картам Банка Уралсиб. Специальные условия с повышенной ставкой действуют для зарплатных клиентов, клиентов с Пакетами «Премиум» и «Private Banking» и клиентов с подключенной услугой «Прибыль+».

Услуга «Прибыль+"* доступна для всех физических лиц и позволяет получать расширенные условия по картам, накопительному счету, кешбэку, переводам и уведомлениям в едином продукте.

Подробную информацию и полные условия по услуге «Прибыль+», а также по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*За услугу взимается абонентская плата согласно тарифам Банка.

Списание абонентской платы происходит один раз в месяц в последний день оплаченного периода. Бесплатный первый месяц предоставляется при первом подключении — один раз за всё время обслуживания. При подключении годового тарифа впервые — 1 месяц бесплатно + 12 месяцев платно (итого 13 месяцев).

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 51 регионе и по состоянию на 1 октября 2026 года насчитывает 188 точек продаж и 1082 банкомата.