Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в Топ-10 эффективных интернет-банков для бизнеса

Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в Топ-10 рейтинга цифрового опыта в интернет-банке для бизнеса (9 место). Рейтинги представлены компанией Markswebb в рамках регулярного исследования Business Internet Banking Rank — 2025 .

Оценка в рейтинге отражает качество пользовательского опыта в интернет-банках для малого и микробизнеса по системе оценки Markswebb. Она включает в себя 53 клиентских сценария и 859 критериев, которые описывают удобство и функциональность интерфейсов. В исследовании рассматривались наиболее технологически развитые банки и лидеры по объёму портфеля компаний малого и микробизнеса*.

В рейтинге участники ранжировались согласно итоговой оценке, которая формировалась из суммы весов функциональных блоков и показывала, насколько полно и удобно они позволяют предпринимателям решать задачи управления финансами бизнеса. В каждом из интернет-приложений эксперты проанализировали функционал ключевых блоков — Интернет-банк как платформа, РКО, зарплатный проект, прием платежей, депозиты, кредитные продукты и ряда других, а также провели юзабилити-тестирование по наиболее частотным задачам бизнес-клиентов.

В Уралсиб Бизнес Онлайн эксперты отметили полноту функционала по управлению торговым эквайрингом внутри ДБО (здесь есть возможность полностью онлайн подать заявку и подключить продукт, оперативно вносить изменения по торговым точкам уже в процессе использования продуктов), а также удобство онлайн-открытия депозитов и личный кабинет ВЭД.

«Мы сегодня активно развиваем функционал онлайн-банка для бизнеса, стремимся к тому, чтобы клиентский путь был выстроен онлайн по большинству продуктов и сервисов. Это позволит закрывать ключевые потребности и решать финансовые задачи бизнеса наиболее полно, делая клиентский опыт взаимодействия с банком комфортным и эффективным», — отметила начальник Управления цифровых каналов корпоративного и малого бизнеса Банка Уралсиб Ирина Зосимова.

Уралсиб предлагает предпринимателям комплексные банковские решения для малого и среднего бизнеса. Банк развивает продукты и сервисы с акцентом на цифровое взаимодействие с клиентами, сочетая финансовые инструменты с удобными нефинансовыми сервисами, необходимыми для повседневной работы и развития бизнеса.

Подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

*Оценивались версии интернет-банков, актуальные на 20 октября 2025 года.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 декабря 2025 года насчитывает 195 точек продаж и 1383 банкомата.